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Kolizja i utrudnienia na S3 i A6 (akt. 1)

Data publikacji: 04 lipca 2026 r. 12:53
Ostatnia aktualizacja: 04 lipca 2026 r. 15:40
Kolizja i utrudnienia na S3 i A6
Fot. Czytelnik  

Na drogach A6 i S3 między węzłami Szczecin Kijewo i Kliniska utrzymuje się zator drogowy w obu kierunkach. Korek na Szczecin/Berlin sięga ponad 5 km, a na Gdańsk/Świnoujście blisko 7 km – poinformował w sobotę dyżurny szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

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Z informacji przekazanej przez GDDKiA wynika, że przyczyną zatoru jest kolizja drogowa z udziałem trzech samochodów osobowych, do której doszło w sobotę przed południem na 27. kilometrze autostrady A6.

Korek na Szczecin/Berlin sięga ponad 5 km, na Gdańsk/Świnoujście 7 km.

Służby drogowe monitorują sytuację. (PAP)

Logo PAP Copyright

Wcześniejsza informacja:

Na drodze S3 między węzłami Kliniska i Goleniów Południe w kierunku na Szczecin doszło do kolizji. Droga jest częściowo zablokowana. Na miejscu są służby. Należy się liczyć z utrudnieniami.

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Komentarze

kurier codzienny
2026-07-04 14:19:10
znając życie są debile którzy cerpliwie nie umieją jechać tylko zmieniają co chwilę pas .
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głos rozsądku
2026-07-04 14:58:38
Jak zwykle błysnąłeś dziadźka🤣😂🤣 Do czego są pasy ruchu? Do zmieniania w zależności od manewru, ale z zachowaniem zasad i przepisów...Tyle.
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