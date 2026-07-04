Kolizja i utrudnienia na S3 i A6 (akt. 1)

Fot. Czytelnik

Na drogach A6 i S3 między węzłami Szczecin Kijewo i Kliniska utrzymuje się zator drogowy w obu kierunkach. Korek na Szczecin/Berlin sięga ponad 5 km, a na Gdańsk/Świnoujście blisko 7 km – poinformował w sobotę dyżurny szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

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Z informacji przekazanej przez GDDKiA wynika, że przyczyną zatoru jest kolizja drogowa z udziałem trzech samochodów osobowych, do której doszło w sobotę przed południem na 27. kilometrze autostrady A6.

Korek na Szczecin/Berlin sięga ponad 5 km, na Gdańsk/Świnoujście 7 km.

Służby drogowe monitorują sytuację. (PAP)

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Wcześniejsza informacja:

Na drodze S3 między węzłami Kliniska i Goleniów Południe w kierunku na Szczecin doszło do kolizji. Droga jest częściowo zablokowana. Na miejscu są służby. Należy się liczyć z utrudnieniami.

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