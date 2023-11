Kolejny oddział Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie do zawieszenia. Braki kadrowe coraz bardziej dotkliwe

8 lat narodowych socjalistów doprowadziło do upadku służby zdrowia,lekarze jak mówiła pewna osłanka w sejmie niech jadą no i pojechali ,reszta personelu też ,wincej socjalu wincej,zostaną wam antyszczepy ,znahorzy,szamani ,uzdrowiciele duchowi ziembopodobni na pewno was uleczą ,ochrona zdrowia w ruinie 2023

J23

2023-11-29 14:33:12

Żeby byli lekarze to trzeba ich wyuczyć . Problem z tym , że przez ostatnie ponad 30 lat sami lekarze jak tylko mogli ograniczali dostęp do zawodu . Robili to ze względu na swój własny interes , - im ich mniej , tym więcej mogą kasować w swoich gabinetach. Zresztą podobnie było z dostępem do innych zawodów , sprawy w sądach trwają coraz dłużej , bo ponoć nie ma sędziów Tyle , że czemu ich nie ma , - bo powstała klika która ograniczała dostęp do zawodów prawniczych .