Duże zmiany i utrudnienia dla kierowców. Rozpoczął się remont Trasy Zamkowej

2 lata na realizację

2025-03-19 14:00:29

To jest chore w naszym mieście, prawie każdy remont nawierzchni trwa nie krócej jak 2 lata. Założę sie, że wykonawca będzie pracował tak jak mu się podoba przecież dostał tyle czasu że może obsłużyć po drodze jescze dwie trz budowy. Przez taki okres można wybudować od podstaw taki most, niestety u nas zawsze wszystko robi się kosztem kierowcy w dodatku za jego pieniądze, mając go w czterech literach.