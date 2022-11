Kolejne mieszkania do remontu

W Policach po raz kolejny można się starać o mieszkanie za remont. Gmina w tej trzeciej edycji programu oferuje 12 lokali o różnej powierzchni i w różnym stanie technicznym. Mogą się o nie ubiegać osoby samotne i rodziny, które spełniają określone kryteria. Już od 28 listopada będzie można je oglądać.

Od początku gminny program „Mieszkanie za remont” cieszy się dużym zainteresowaniem policzan. W pierwszej edycji chęć przystąpienia do niego wyraziło ponad 100 osób, ale nie wszystkie spełniały kryteria formalne, więc do losowania mieszkań (losowanie odbywa się, gdy o jeden lokal ubiega się więcej potencjalnych najemców) dopuszczono nieco ponad połowę. W drugiej edycji chętnych było około 80 i znacznie większa część spełniała kryteria. Ci, którzy wylosowali mieszkania, mogą stać się ich najemcami po wykonaniu remontu.

– Remonty w niektórych lokalach jeszcze trwają – mówi Sebastian Staszkiewicz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Policach. – Nawet w tych z pierwszej edycji programu. Bo zakresy niezbędnych prac są różne. W wielu przypadkach niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę (m.in. w związku z potrzebą wykonywania niektórych instalacji – red.) i to też wydłuża czas remontu.

Do tej pory tylko jeden z potencjalnych najemców nawet nie rozpoczął remontu – to z pierwszej edycji programu. Ten lokal trafił więc do kolejnego „rozdania”.

Zaproponowane teraz mieszkania są różnej wielkości – mają od niespełna 27 do ponad 70 metrów kwadratowych. O te najmniejsze mogą się ubiegać osoby samotne lub prowadzące gospodarstwa dwuosobowe. Największe przewidziano dla rodzin 5-8-osobowych. Potencjalni najemcy muszą też spełnić szereg warunków: mieć odpowiedni dochód (jest dolna i górna granica), mieszkać lub pracować na terenie gminy, nie mogą mieć prawa do innego lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej gminy, można też je uzyskać telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Policach.

Na stronie internetowej urzędu jest też opublikowany wykaz lokali przeznaczanych teraz do remontu – z opisem zakresu niezbędnych prac oraz szacowanymi kosztami ich wykonania. Są też podane daty możliwych oględzin. ©℗

(sag)