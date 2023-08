Kolejne kąpieliska pozamykane

Fot. archiwum

Jak poinformował w czwartek Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, z powodu zakwitu sinic zamknięte zostało kąpielisko przy ul. Drahimskiej w Czaplinku. W regionie nieczynne są obecnie cztery kąpieliska. Zakwit sinic jest również przyczyną zamknięcia kąpieliska w Stepnicy i w Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim, a także na plaży miejskiej nad jeziorem Trzesiecko w Szczecinku.

Kontakt sinic ze skórą może powodować podrażnienia, uczulenia i wysypki, a w przypadku dostania się dostania się do układu pokarmowego konsekwencją często są zatrucia, wymioty, kłopoty żołądkowe, czasami bóle głowy i problemy z oddychaniem, We wszystkich takich przypadkach należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

(dAs)