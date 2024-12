Kolejna kolizja w Nowogardzie w tym samym miejscu

Najprawdopodobniej nieostrożność kierowców była przyczyną zderzenia dwóch samochodów osobowych na ul. 700-lecia w Nowogardzie.

W niedzielę (29 bm.) około godz. 16 doszło do kolizji z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Policjanci ustalają dokładne przyczyny kolizji. W tym miejscu miasta bardzo często dochodzi do kolizji i wypadków. Mieszkańcy apelowali już wielokrotnie, aby to skrzyżowanie było lepiej oznaczone, co z pewnością poprawiłby bezpieczeństwo.

Tekst i fot. (jb)