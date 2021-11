Kolejna edycja popularnego biegu. Po raz drugi w Szczecinie

Pięć kilometrów przebiegną leśnymi duktami uczestnicy zawodów, które już po raz drugi odbędą się w Szczecinie. Mowa o biegu przełajowym City Trail.

W niedzielę, 21 listopada, na leśnych ścieżkach nad jeziorem Szmaragdowym odbędzie się bieg w ramach przełajowego cyklu CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden Szczecin 2021/2022. Przypomnijmy, że w październikowej rywalizacji zwycięstwo odnieśli Adrian Wilk i Joanna Woźniak.

Biegi przełajowe charakteryzują się przede wszystkim miejscem rozgrywania zawodów. Urozmaicone, leśne ścieżki, korzenie drzew, piasek, a w okresie zimowym śnieg bądź lód nie powinny być dla zawodników biorących udział w przełajach zaskoczeniem.

- Specyfika biegu przełajowego sprawia, że zawody te są trudniejsze od startów w biegach ulicznych, ale zawsze podkreślamy, że jest to atut. W okresie jesienno-zimowym jest czas na budowanie formy pod starty wiosenne i letnie, a w związku z tym tempo oraz ostateczne rezultaty na mecie mają mniejsze znaczenie - mówi Piotr Bętkowski, inicjator i jeden ze współorganizatorów City Trail. - Tutaj najważniejsza jest praca, jaką wkładamy w bieg. A każdy start – nawet na tej samej trasie jest inny, bo warunki pogodowe są zmienne. I to jest fantastyczne. Osoby, które dopiero zaczynają swoją biegową przygodę mają okazję sprawdzić się w ciekawych warunkach, poczuć mięśnie, które być może nie pracowały przez długie lata.

Biegi odbywają się w formule cyklu grand prix, a to oznacza, że rywalizacja trwa niemal pół roku, a klasyfikacja jest tworzona dopiero na koniec sezonu. W edycji 2021/2022 zaplanowano pięć biegów nad jeziorem Szmaragdowym: jeden odbył się juz 24 października, kolejne 21 listopada, 19 grudnia, 6 lutego i 6 marca.

Aby zostać sklasyfikowanym, walczyć o nagrody i otrzymać pamiątkowy medal, trzeba pobiec minimum 3 razy. Biegowi głównemu na 5 km towarzyszą zawody dla dzieci i młodzieży – CITY TRAIL Junior – na dystansach 300m, 600m, 1 km i 2 km. Zasady są identyczne, jak w biegu głównym – aby ukończyć cykl trzeba pobiec minimum 3 razy.

Rejestracja do zawodów odbywa się na stronie www.citytrail.pl. Możliwy jest zapis na wszystkie biegi sezonu lub na pojedynczy start. Opłata startowa za karnet, czyli 5 biegów to 99 zł (lub 109 zł w wersji premium ze stałym chipem do pomiaru czasu) oraz 29,90 zł w przypadku rejestracji na jeden bieg. W zawodach dla dzieci i młodzieży opłaty wynoszą odpowiednio 29,90 zł lub 9,90 zł. Koszt startu podczas zapisu w dniu biegu jest nieco wyższy (35 zł w biegu głównym lub 15 zł w biegach dla juniorów).

Warto zaglądać również na profil imprezy na Facebooku, gdzie pojawia się wiele ciekawostek oraz zdjęcia z biegów.

(Ksz)