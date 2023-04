Kolejarze apelują o bezpieczeństwo na przejazdach w drodze na majówkę

Fot. Tomasz Tokarzewski

Ambasadorki i Ambasadorzy Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg z torami. Słuchanie głosu rozsądku podczas podróży autem także na majówkę, pozwoli bezpiecznie dojechać do celu. Kierowco, nie lekceważ znaku STOP i czerwonego światła!

W okresie wzmożonych wyjazdów na majowy wypoczynek Ambasadorki i Ambasadorzy kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd” przypominają kierowcom, rowerzystom i pieszym podstawowe zasady bezpiecznego przejeżdżania i przechodzenia przez tory. Na przejazdach kolejowo-drogowych, m.in. w Iławie, Kobyłce, Wasilkowie i Łodzi, kolejarze z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przed długim weekendem majowym rozdawali uczestnikom ruchu drogowego ulotki i materiały edukacyjne z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi.

Za 99 proc. niebezpiecznych sytuacji na przejazdach odpowiadają kierowcy, dlatego pamiętajmy, że:

Znak STOP oznacza nakaz zatrzymania się przed torami.

przed torami. Pulsujące, czerwone światło na sygnalizacji zakazuje wjazdu na tory – do przejazdu zbliża się pociąg!

– do przejazdu zbliża się pociąg! Nie wjeżdżamy na przejazd, gdy nie ma możliwości zjazdu z torów.

Warto zatrzymać się przed każdym przejazdem, aby upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg.

Żółte naklejki PLK znajdziesz na każdym przejeździe

Żółte naklejki PLK mogą uratować życie. Umieszczone są na napędach rogatek lub na krzyżach świętego Andrzeja od strony torów. Są na nich trzy ważne numery: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu (numer skrzyżowania), który precyzyjnie określa położenie przejazdu, numer alarmowy 112, który należy wybrać, gdy zagrożone jest życie i zdrowie oraz numer do służb technicznych PLK, na który można zgłaszać nieprawidłowości i awarie na przejazdach, które nie zagrażają bezpośrednio życiu.

Z numeru 112 należy skorzystać, gdy zagrożone jest życie, gdy może dojść do wypadku – np. gdy samochód został unieruchomiony między rogatkami, w przypadku zdarzenia na przejeździe lub dostrzeżenia przeszkody na torach. Kolejarze, jeśli to konieczne, mogą wstrzymać ruch pociągów na linii i wysłać pomoc. To dodatkowa informacja, która może zapobiec tragedii na torach.

Więcej informacji na temat kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd” oraz realizowanych w jej ramach działań można znaleźć na stronie www.bezpieczny-przejazd.pl.