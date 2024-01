Kolarze z Piasta Szczecin zbierają na ogrzewanie

Grupa Kolarska Piast Szczecin od 13 lat szkoli młodzież w kolarstwie. Teraz potrzebują pomocy w spłacie rachunku za ogrzewanie hali, w której trenują. Fot. GK Piast

Grupa Kolarska Piast Szczecin od 13 lat szkoli młodzież w kolarstwie. W zespole jest 8 reprezentantów Polski, a w samym 2023 roku udało im się zdobyć 15 medali na Mistrzostwach Polski i jeden medal na Mistrzostwach Europy. Przez te wszystkie lata GK Piast dawała sobie radę dzięki wsparciu miasta i sponsorów, jednak ostatni rachunek za ogrzewanie jest horrendalnie wysoki. Członkowie zarządu proszą o wsparcie poprzez publiczną zbiórkę, aby młodzi ludzie dalej mogli trenować swoją ulubioną dyscyplinę.

Wysokość opłaty za ogrzewanie w listopadzie ub. r. wyniosła 3500 zł. Wcześniej kwoty opiewały na 670 zł. To znaczna, przekraczająca możliwości klubu, podwyżka. Jak mówi jeden z członków zarządu, choć z hali, w której trenują młodzi kolarze, ćwiczą też inne kluby, to nie ma możliwości podzielenia tej kwoty, ponieważ liczona jest ona na zasadzie ryczałtu. Hala, w której odbywają się treningi, to powierzchnia 100 metrów kwadratowych, ale – jak mówią członkowie zarządu – nie jest łatwo ją ogrzać. Ostatnią deską ratunku dla sportowców ma być zbiórka i wsparcie osób z zewnątrz. Grupa kolarska liczy, że w ten sposób uzbiera kwotę niezbędna do uiszczenia rachunku.

– By przetrwać przez zimowe miesiące, potrzebujemy Państwa wsparcia – piszą na stronie zbiórki. – Liczy się każda złotówka. W pomieszczeniu trenujemy, działamy, mamy magazyn. Chcemy wychowywać kolejne pokolenie szczecińskich kolarzy.

Zbiórkę można wesprzeć poprzez link https://zrzutka.pl/abgb8g.

(aj)