SBO 2024. Dziesięć sportowych projektów

Salę tradycji Pogoni funkcjonującą na starym obiekcie dzięki środkom z SBO może zastąpić Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin. Fot. Ryszard PAKIESER

W środę w południe rozpoczęło się oficjalnie głosowanie na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Potrwa do 23 listopada do godz. 12.

To pierwsze głosowanie SBO, w którym wprowadzono nowe zasady. Do dyspozycji mieszkańców będą teraz dwa głosy – jeden na projekty lokalne i jeden na projekty „Zielonego SBO”. Do tej pory szczecinianie mogli głosować na projekty tzw. ogólnomiejskie oraz lokalne i każdy dysponował 5 głosami. Teraz ma do dyspozycji wyłącznie dwa. Do wyboru jest aż 149 propozycji, w tym 124 projekty lokalne i 25 projektów w kategorii „Zielone SBO”. Budżet SBO 2024 wynosi 17,2 milionów złotych. Na projekty lokalne przeznaczono kwotę – 12,04 mln zł, zaś na „Zielone SBO” – 5,16 mln zł.

Wśród zgłoszonych są także projekty sportowe. Ich wartość to od 84 tysięcy do 650 tysięcy zł. Poniżej przedstawiamy projekty sportowe, na które można oddać głos. ©℗

(PR)

1. Piłka w grze – budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 24, mieszczącego się przy ul. Rymarskiej 22a. Obszar lokalny: Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje (nr 5 na liście) – Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 700 tys. zł.

2. Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 w Szczecinie, mieszczącego się przy ul. Królowej Jadwigi 29. Obszar lokalny: Śródmieście Zachód (nr 1) – 310 tys. zł.

3. Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”. Obszar lokalny: Pogodno (nr 4) – 650 tys. zł.

4. Rewitalizacja boisk przy ul. Asnyka oraz rozbudowa placu zabaw. Obszar lokalny: Niebuszewo-Bolinko (nr 1) – 540 tys. zł.

5. Boisko wielofunkcyjne na terenie SP nr 11 przy ulicy Dubois 38. Obszar lokalny: Drzetowo-Grabowo (nr 1) – 430 tys. zł.

6. Trybuna dla kibiców Akademii Świtu Szczecin i drużyn gości oraz modernizacja obiektu sportowego przy ul. Stołczyńskiej. Obszar lokalny: Skolwin, Stołczyn, Bukowo (nr 3) – 620 tys. zł.

7. Siłownia plenerowa przy ul. Kredowej. Obszar lokalny: Warszewo, Osów (nr 6) – 320 tys. zł.

8. Boisko do siatkówki plażowej i badmintona. Obszar lokalny: Warszewo, Osów (nr 8) – 320 tys. zł.

9. Instalacja znaczników dystansowych co 100 metrów wzdłuż trasy biegowej wokół Arkonki i Jeziora Goplana, wraz z oznakowaniem trasy biegowej Parkrun. Obszar lokalny: Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica (nr 3) – 84 tys. zł.

10. Miejski kort do squasha. Obszar lokalny: Gumieńce (nr 1) – 470 tys. zł.