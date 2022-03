Kobiety nadal nie płacą. Zamieszanie z biletami

Pociągi spółki Polregio nie są już darmowe dla wszystkich uchodźców z Ukrainy. Taka możliwość pojawiła się pod koniec lutego. W poniedziałek przewoźnik wprowadził jednak nowe zasady. O konieczności zakupu biletu część pasażerów dowiadywała się dopiero od konduktorów. Ale nie wszyscy, którzy kupowali bilety, musieli to robić. Komunikat przewoźnika wywołał zamieszanie nawet wśród konduktorów.

„Od 7 marca 2022 r. uchodźcy z Ukrainy, posiadający obywatelstwo ukraińskie (dzieci i młodzież do 18 roku życia, kobiety, mężczyźni powyżej 60. roku życia) mogą odbywać nieodpłatne przejazdy pociągami REGIO i interREGIO w komunikacji krajowej na podstawie dokumentu tożsamości" - czytamy w komunikacie spółki.

Wcześniej taki przywilej dotyczył wszystkich uchodźców, bez względu na wiek i płeć. Niestety, w niektórych pociągach zapis zinterpretowano jako nakazujący zakup biletom także pełnoletnim kobietom. Nie znając przepisów, pokornie płaciły. Kwoty za przejazd pociągami w regionie nie są może wysokie, ale dla uchodźców, często bez pracy i oszczędności, każda złotówka się liczy. Wolą jednak zapłacić kilkanaście złotych, niż dostać mandat.

- Jeśli do takich sytuacji faktycznie doszło, pasażerowie mogą złożyć reklamację i oczywiście otrzymają zwrot poniesionych nakładów - zapewnia Andrzej Chańko, dyrektor Oddziału Polregio w Szczecinie. - Dzieci, młodzież, kobiety bez względu na wiek oraz mężczyźni powyżej 60. roku życia, o ile przekroczyli granicę 24 lutego lub później, to grupa uchodźców uprawniona do bezpłatnych przejazdów naszymi pociągami. ©℗

ToT