Kobieta potrącona przez autobus w Płoni

Do potrącenia pieszej przez autobus komunikacji miejskiej doszło we wtorek ok. godz. 17 na ul. Przyszłości w Płoni w Szczecinie. 60-letnia kobieta trafiła do szpitala.

Z relacji świadków wynika, że kobieta była uwięziona pod autobusem. Konieczna była interwencja straży pożarnej i pogotowia.

- Na miejscu wezwania znajdowała się poszkodowana kobieta w wieku ok. 60 lat - relacjonuje Natalia Dorochowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Doznała urazu klatki piersiowej i urazu głowy. Pacjentka była przytomna w stanie stabilnym. Po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych została przewieziona do szpitala. (K)