Kilkukilometrowe zatory na drogach A6 i S3 w kierunku Berlina i Szczecina

Na autostradzie A6 w kierunku Berlina i na drodze ekspresowej S3 w kierunku Szczecina występują kilkukilometrowe spowolnienia i zatory z powodu dużego natężenia ruchu – poinformował w niedzielę po południu szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Jak wynika z informacji podawanych przez GDDKiA, na autostradzie A6 w kierunku Berlina od węzła Szczecin Kijewo do węzła Klucz kierowcy stoją w korku o długości ok. 5 km.
Na drodze ekspresowej S3 w kierunku Szczecina między węzłami Goleniów Północ a Goleniów Południe zatory sięgają 7 km. Przed węzłem Rzęśnica kierowcy muszą się liczyć z dwukilometrowym spowolnieniem ruchu.
GDDKiA wskazała, że utrudnienia na obu trasach są wynikiem dużego natężenia ruchu.
Sytuacja jest na bieżąco monitorowana.