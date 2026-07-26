Kilkukilometrowe zatory na drogach A6 i S3 w kierunku Berlina i Szczecina

Na autostradzie A6 w kierunku Berlina i na drodze ekspresowej S3 w kierunku Szczecina występują kilkukilometrowe spowolnienia i zatory z powodu dużego natężenia ruchu – poinformował w niedzielę po południu szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

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Jak wynika z informacji podawanych przez GDDKiA, na autostradzie A6 w kierunku Berlina od węzła Szczecin Kijewo do węzła Klucz kierowcy stoją w korku o długości ok. 5 km.

Na drodze ekspresowej S3 w kierunku Szczecina między węzłami Goleniów Północ a Goleniów Południe zatory sięgają 7 km. Przed węzłem Rzęśnica kierowcy muszą się liczyć z dwukilometrowym spowolnieniem ruchu.

GDDKiA wskazała, że utrudnienia na obu trasach są wynikiem dużego natężenia ruchu.

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana.

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Obraz Ri Butov z Pixabay

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