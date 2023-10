Kilkanaście osób z zarzutami dotyczącymi wyłudzeń VAT-u

Zatrzymanemu po przewiezieniu do siedziby Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prokurator przedstawił zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw mających na celu uszczuplenie należności z tytułu podatku VAT, w ramach różnych podmiotów gospodarczych.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Księgowy 2023-10-12 17:16:05 Przed 2015 rokiem miałem już pierwsze szkolenie odnośnie "jpk" i uszczelniania podatku VAT. Już wtedy dopracowywano programy komputerowe do comiesięcznego przekazywania jpk na serwery US. Po 2015 roku PiS tylko zlizał śmietankę z tego i dzisiaj kłapie jęzorem. Według Unii Europejskiej dziura vatowska w Polsce ponownie rośnie i jest o wiele wieksza niż mówi pisowski rząd. Unia już zwracała Polsce uwagę, ale jak zawsze bez odpowiedzi. To dziesiątki miliardów złotych rocznie. I niemoc rządu.

Al 2023-10-12 16:59:15 Jest to ulubiona metoda na zarobek wyborców KO .Liczyli że wygra Tusk i ujdzie im to płazem

Jak to?. 2023-10-12 16:11:36 Przecież Mateusz mówił na pseudodebacie że mafii vatowskich już nie ma. Czyżby to jeszcze sprawa i wina Tuska?. A tak przy okazji jak tam sprawa brata operatora granatnika?. Z tego co wiem powinien być skazany za wyłudzenia VAT.

@@Romek 2023-10-12 16:05:42 Ja pamiętam jak ważny celnik w TV krzyczałe że pali nie wolno było sprawdzać a Orlen w sumie miał straty więc chyba nie jest tak jak piszesz. Mafie vat robiły co chciały nawet na nagraniach z Sowy Graś o tym mówił

@Romek 2023-10-12 15:53:33 Wtedy też były zwalczane, tylko nikt nie robił z tego szopki medialnej, dlatego nie słyszałeś o sprawach. Teraz każdy nawet najmniejszy nawet sukces władz, jest rozdmuchiwany do absurdalnych rozmiarów. Powrót PRL pełną gębą, gdzie wszystko co dobre to zasługa partii i pierwszego sekretarza a wszystko co złe, to ta podła opozycja

do Kim 2023-10-12 15:51:27 Wolę szczerego polityka mówiącego że pieniędzy nie ma, niż kłamcę biorącego po cichu kredyty żeby wcisnąć więcej kiełbasy wyborczej. PiS pieniądze ma na kredyt, który my będziemy spłacać, nasze dzieci, wnuki i prawnuki. To oni wam kiedyś podziękują bo to na nich spadnie brzemię długów po pisie

ZENEK 2023-10-12 15:29:27 Do Kim - a u Ciebie w głowie olej jest czy tylko sieczka buraku. I naucz się szanować ludzi.

Romek 2023-10-12 15:16:07 Do fanów Tuska i Vincenta, mafie są i będą ale teraz są zwalczane a wcześniej nikt ich nie tykał

Kim 2023-10-12 14:09:15 Brawo Służby i PiS!!!! Za ryżego Vincent gderal " piniedzy Nima i nie będzie"....LEWUSY to najg zaraza i tu i w EU!!!!!!!

FIGO 2023-10-12 13:56:58 Zobaczcie tuskozjeby ! Za czasów Vincenta i hyżego Ruja nikogo nie zamykali , bo sami robili takie wały ! Vincent tylko wypłacał z budżetu. Arłukowicz nie miał na szpitale , Siemoniak nie miał na wojsko.... . W 2015 roku w mojej branży już nie było co ukraść ! Chcecie powrotu rządów nieudaczników , to wybierajcie ! Nie dość , że na nic nie będzie , to jeszcze będziecie płacić na socjal dla ciabatych . Głupie WY pustaki . Weź się do porządnej roboty , a nie udawaj , że prowadzisz biznes !

Robak 2023-10-12 13:54:29 26 mln? To znaczy ze premier kłamał bo nie ma już podobno VAT mafii!!! Ale pytanie jest inne- ile odzyskano?

Krystyna 2023-10-12 13:00:43 Bardzo profesjonalna dokładność do 73 groszy w zarzutach dla brokera w karuzelowym łańcuchu dostaw