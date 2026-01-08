Mężczyzna aresztowany za próbę zabójstwa sześcioletniej córki

Sąd Rejonowy w Augustowie aresztował na trzy miesiące 41-latka, który dźgnął nożem swoją sześcioletnią córkę. Mężczyźnie grozi dożywocie – poinformowała w czwartek augustowska policja.

Prokuratura poinformowała PAP, że do próby zabójstwa doszło 29 grudnia 2025 r. w Augustowie. 41-letni mężczyzna przyszedł do mieszkania byłej partnerki, w którym przebywały jego dzieci.

Policja ustaliła, że wizyta mężczyzny nie wzbudziła niepokoju kobiety, gdyż mężczyzna regularnie przychodził w odwiedziny.

Jednak tym razem chwycił nóż kuchenny i zaatakował swoją sześcioletnią córkę. Matka dziecka próbowała go powstrzymać, lecz ten zdołał wbić dziecku nóż w plecy. Kobieta z dziećmi uciekła z mieszkania. Dziewczynka trafiła do szpitala.

Napastnik zamknął się w jednym z pomieszczeń i nie chciał otworzyć drzwi, dlatego funkcjonariusze siłą weszli do środka. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa córki.

Augustowski sąd aresztował go na trzy miesiące. Sąd też postanowił umieścić podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Policja poinformowała, że dziewczynka opuściła szpital i jest w domu pod opieką matki.

