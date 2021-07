Kierował pod wpływem amfetaminy. Akt oskarżenia trafił do sądu

Mężczyzna podejrzany między innymi o o dwukrotne kierowanie pojazdem pod wpływem substancji psychotropowej zasiądzie na ławie oskarżonych. Akt oskarżenia skierował do sądu Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód.

Podejrzanemu zarzucono, że 6 maja tego roku w Szczecinie pod wpływem substancji psychotropowej (amfetaminy o stężeniu 616 ng/ml we krwi) kierował osobowym volkswagenem passatem. 45-latek nie nie był dotąd karany za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W toku postępowania, na jego mieniu prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego. Za zarzucany podejrzanemu czyn grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Sąd może też orzec wobec tego mężczyzny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na co najmniej trzy lata. (gan)