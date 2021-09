Każda nakrętka ma sens. Na pomoc cierpiącemu dziecku

Nie tylko lasy miejskie, ale również szczecińskie ekoporty włączają się w pomoc małej Indze. Od środy (8 września) w każdym z nich stanie specjalny pojemnik, do którego będzie można wrzucać plastikowe nakrętki pomocne w zebraniu gigantycznej kwoty na leczenie rocznej dziewczynki cierpiącej na SMA.

Szczecin nie po raz pierwszy organizuje akcję na pomoc Indze.

- Jedyną szansą na przeżycie i wyleczenie z SMA rocznej Ingi jest terapia genowa oraz późniejsza rehabilitacja. Koszt takiej kuracji to blisko 9,5 miliona złotych. Do upragnionego celu brakuje jeszcze 1,6 miliona. Liczy się każda złotówka. Dlatego kolejny raz miasto przyłącza się do pomocy. Od środy we wszystkich szczecińskich ekoportach zostaną ustawione pojemniki, do których każdy będzie mógł wrzucać plastikowe nakrętki - przekazuje Andrzej Kus, rzecznik prasowy miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska.

Równolegle - przypomnijmy - trwa akcja miejskich leśników ph. „Liść dębu 2.0". Do rozdania jest 1500 sadzonek dębów, jakie można zdobyć w zamian za plastikowe nakrętki, które również posłużą w zdobyciu środków na leczenie maleńkiej Ingi.

- Każdy, kto chciałby otrzymać 80-90 centymetrowe sadzonki, powinien uzbierać co najmniej 100 plastikowych nakrętek. Następnie wysłać maila na adres: wydzial.lasow@zuk.szczecin.pl. I umówić się na odbiór sadzonki z pracownikami Zakładu Usług Komunalnych. Dęby znajdują się już w donicach. Dodatkową atrakcją jest to, że każdy kto przyniesie nakrętki uda się z pracownikami na plantację drzewek i sam wybierze dla siebie okaz, który następnie zabierze do domu - reguły „Liścia dębu 2.0" przypomina Andrzej Kus.

Obie akcje zbiórki nakrętek na pomoc chorej dziewczynce potrwają do 25 września. Po tym czasie wszystkie nakrętki zostaną przekazane rodzicom chorej Ingi Niedźwieckiej, którzy prowadzą również zbiórkę środków na stronie www.siepomaga.pl/inga-sma. ©℗

(an)