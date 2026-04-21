Historyczny plac zabaw

Data publikacji: 21 kwietnia 2026 r. 10:10
Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2026 r. 10:41
Historyczny plac zabaw
Fot. Artur BAKAJ  

Charakterystyczny kołobrzeski zabytek, jakim jest Baszta Lontowa, zmieni swoje otoczenie. Nikt oczywiście jej nie będzie przenosił, natomiast nowe oblicze zyska teren sąsiadujący z nią. Ma się tu pojawić nawiązujący do historii plac zabaw dla dzieci. Miasto już zleciło jego projekt. Będzie to kolejny po Afrykańskim Safari przy ul. Unii Lubelskiej i Morskim Raju przy ul. Obrońców Westerplatte, tematyczny plac zabaw. W ramach tej samej inwestycji urzędnicy planują przebudować widoczną na zdjęciu ulicę Dubois. Zadanie zostanie zrealizowane do 2028 roku, kiedy to Kołobrzeg przejmie tytuł Polskiej Stolicy Kultury. Na zdjęciu: Poza budową placu zabaw zmodernizowana zostanie ulica Dubois.

(pw)

