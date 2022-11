Karta ORMO opublikowana, ale nie zbadana. Prezydent Świnoujścia: jestem uczciwym człowiekiem

- Nigdy nie byłem członkiem ORMO (Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej – red). Nigdy nie współpracowałem ze służbami bezpieczeństwa. Gdyby te informacje były prawdziwe, podałbym się do dymisji. Jestem uczciwym człowiekiem – zapewnia prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Słowa J. Żmurkiewicza to odpowiedź na publikację jednego z lokalnych portali informacyjnych, który w sierpniu br. opublikował artykuł twierdząc, że prezydent był zapisany do ORMO. Taka informacja miała znajdować się w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. J. Żmurkiewicz uważa, że to nieprawda. Dodał, że w jego oświadczeniu lustracyjnym nie ma żadnej wzmianki na ten temat.

- W IPN nigdzie nie ma napisane, że byłem członkiem ORMO. W zasobach jest tylko karta identyfikacyjna wystawiona na moje nazwisko. Nie ma autora tego dokumentu, ani jego danych. Mojego podpisu też nie ma. Taką kartę może mieć każdy. IPN nie bada, czy jest to prawda, nie ocenia, tylko publikuje. I w oparciu o ten dokument portal wydał na mnie wyrok – wyjaśniał na konferencji prasowej J. Żmurkiewicz.

Prezydent zapowiedział, że wystąpi do IPN o usunięcie informacji o karcie identyfikacyjnej. Będzie też domagał się w sądzie sprostowania i przeprosin od wydawcy portalu.

