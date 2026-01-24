Sobota, 24 stycznia 2026 r. 
REKLAMA -2 szczecin
REKLAMA

Karnawał „Morsów" na Głębokim [GALERIA, FILM]

Data publikacji: 24 stycznia 2026 r. 13:14
Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2026 r. 13:17
Karnawał „Morsów" na Głębokim
Fot. Arleta Nalewajko  

Dla niezapomnianej przygody, budowania własnej odporności i wytrzymałości, a też dla euforycznego wyrzutu endorfin - tak powody wyjątkowej kąpieli w lodowatej wodzie przedstawiali ci, którzy w sobotni mroźny poranek (24 stycznia) podjęli wyzwanie pływania w przeręblu Jeziora Głębokie.

REKLAMA

Uczestniczyli w Morsowej Karnawałowej Kąpieli Przebierańców, zorganizowanej przez Szczecińsko-Policki Klub „Morsy". W oryginalnych strojach z epoki, fantastycznych kapeluszach, stylizacjach wzorowanych na komiksowe i bajkowe postaci mieli zabawę, od której innym... mroziło krew w żyłach. Tym bardziej, że termometry wokół wskazywały minus 9 stopni Celsjusza.

 

Film: Arleta Nalewajko

(an)

REKLAMA

Komentarze

kowboj
2026-01-24 15:56:04
MOże kogoś zainteresują zapachy jakie wylatują z komina sauny nad jeziorem. Strażo Miejsc obudź się ,
Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.
Biskup
2026-01-24 15:28:26
Zdrowe na pewno to nie jest, widać po ich zachowaniu że wyrządziło spore szkody.
Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

-2 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA