Karnawał „Morsów" na Głębokim

Dla niezapomnianej przygody, budowania własnej odporności i wytrzymałości, a też dla euforycznego wyrzutu endorfin - tak powody wyjątkowej kąpieli w lodowatej wodzie przedstawiali ci, którzy w sobotni mroźny poranek (24 stycznia) podjęli wyzwanie pływania w przeręblu Jeziora Głębokie.
Uczestniczyli w Morsowej Karnawałowej Kąpieli Przebierańców, zorganizowanej przez Szczecińsko-Policki Klub „Morsy". W oryginalnych strojach z epoki, fantastycznych kapeluszach, stylizacjach wzorowanych na komiksowe i bajkowe postaci mieli zabawę, od której innym... mroziło krew w żyłach. Tym bardziej, że termometry wokół wskazywały minus 9 stopni Celsjusza.
Film: Arleta Nalewajko
(an)