Stwory nad Miedwiem. Kąpiel pełna grozy [GALERIA]

Nad jeziorem Miedwie zrobiło się wczoraj wieczorem strasznie... i wesoło! Klub morsów Miedwianie zorganizował swoją tradycyjną halloweenową kąpiel, która jak co roku przyciągnęła miłośników zimnej wody i gorącej zabawy.

REKLAMA

Plaża wypełniła się w piątkowy wieczór potworami, wiedźmami, zombie i duchami. Zamiast zwykłych morsów, armia upiornych stworów z uśmiechami na twarzach stawiła czoła zimnej wodzie. Wśród przebrań królowały czarownice z miotłami, diabełki i duchy rodem z horrorów, ale byli też pogromcy duchów. Pomysłowość uczestników zachwycała, stroje były dopracowane w każdym detalu, często wykonane własnoręcznie. Nie zabrakło oczywiście konkursu na najlepiej przebraną parę. Po prezentacji kostiumów i wspólnej sesji zdjęciowej nadszedł czas na kulminacyjny moment - wejście do Miedwia. Z pochodniami, okrzykami radości i ogromną dawką adrenaliny, uczestnicy zanurzyli się w chłodnej wodzie. Atmosfera była gorąca, a radość i energia udzielały się wszystkim obecnym.

- Halloweenowa kąpiel to nasza tradycja, łączymy morsowanie z zabawą i odrobiną szaleństwa - mówią Miedwianie.

Konkurs na najlepsze przebranie wygrali Joanna Klimczak ze Szczecińsko-Polickiego Klubu Morsy i Kamil Belski, członek klubu Miedwianie.

Morsy kolejny raz udowodniły, że morsowanie to coś więcej niż sport. To sposób na życie, wspólnotę i dobrą zabawę nawet w listopadowym chłodzie.

Tekst i zdj. Wioletta Mordasiewicz

REKLAMA