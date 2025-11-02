Niedziela, 02 listopada 2025 r. 
Stwory nad Miedwiem. Kąpiel pełna grozy [GALERIA]

Data publikacji: 01 listopada 2025 r. 10:36
Ostatnia aktualizacja: 01 listopada 2025 r. 15:14
Stwory nad Miedwiem. Kąpiel pełna grozy
 

Nad jeziorem Miedwie zrobiło się wczoraj wieczorem strasznie... i wesoło! Klub morsów Miedwianie zorganizował swoją tradycyjną halloweenową kąpiel, która jak co roku przyciągnęła miłośników zimnej wody i gorącej zabawy. 

Plaża wypełniła się w piątkowy wieczór potworami, wiedźmami, zombie i duchami. Zamiast zwykłych morsów, armia upiornych stworów z uśmiechami na twarzach stawiła czoła zimnej wodzie. Wśród przebrań królowały czarownice z miotłami, diabełki i duchy rodem z horrorów, ale byli też pogromcy duchów. Pomysłowość uczestników zachwycała, stroje były dopracowane w każdym detalu, często wykonane własnoręcznie. Nie zabrakło oczywiście konkursu na najlepiej przebraną parę. Po prezentacji kostiumów i wspólnej sesji zdjęciowej nadszedł czas na kulminacyjny moment - wejście do Miedwia. Z pochodniami, okrzykami radości i ogromną dawką adrenaliny, uczestnicy zanurzyli się w chłodnej wodzie. Atmosfera była gorąca, a radość i energia udzielały się wszystkim obecnym.

- Halloweenowa kąpiel to nasza tradycja, łączymy morsowanie z zabawą i odrobiną szaleństwa - mówią Miedwianie.

Konkurs na najlepsze przebranie wygrali Joanna Klimczak  ze Szczecińsko-Polickiego Klubu Morsy i Kamil Belski, członek klubu Miedwianie.

Morsy kolejny raz udowodniły, że morsowanie to coś więcej niż sport. To sposób na życie, wspólnotę i dobrą zabawę nawet w listopadowym chłodzie.

Tekst i zdj. Wioletta Mordasiewicz

Komentarze

kuba
2025-11-01 23:33:17
Kto by pomyślał, że wśród lewaków nastąpi taka moda na pogańskie obrzędy. Czyżby czegoś im brakowało ?
@Głupota ludzka
2025-11-01 15:11:37
synu wiatru i kurzu...
Głupota ludzka
2025-11-01 10:40:25
nie ma granic!

