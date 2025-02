Karambol trzech aut na trasie Suchań-Krąpiel [GALERIA] (akt. 2)

Droga jest zablokowana. Fot. OSP Pęzino

Na drodze krajowej nr 10 na trasie Suchań-Krąpiel zderzyły się w poniedziałek przed południem trzy samochody.

- Droga krajowa jest zablokowana - informują służby.

- Dwa zespoły ratownictwa medycznego zostały zadysponowane do mężczyzn w wieku 44-, 45- i 15 lat - informuje Natalia Dorochowicz, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Pacjenci bez widocznych obrażeń i dolegliwości, po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych pozostali w miejscu zdarzenia, gdyż nie wyrazili zgody na transport do szpitala lub zgody nie wyraził opiekun. W zdarzeniu poszkodowany został także 45-letni mężczyzna. Z urazem klatki piersiowej został przewieziony do szpitala.

Na miejscu działają strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej ze Stargardu, a także ratownicy z OSP w Pęzinie i Suchaniu. Są tam też policja i zespół ratownictwa medycznego.

(w)