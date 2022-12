Kapitańskie mikołajki w sobotę na Łasztowni

Na skwerze Kapitanów, w samo południe w sobotę (31 grudnia) odbędzie się pierwsza edycja nowej inicjatywy Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej oraz Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia. Wydarzenie ma się stać nową marynistyczną tradycją.

– Kapitańskie mikołajki to pomysł naszego ukochanego kapitana Włodzimierza Grycnera, który dwoi się i troi, by o kulturze marynistycznej mówiło się w Szczecinie jak najwięcej – mówi prezes Grupy CSL i założycielka Starej Rzeźni Laura Hołowacz. – Kapitańskie mikołajki to połączenie podsumowania roku oraz świętowania czasu okołobożonarodzeniowego.

„Mikołajki na Łasztowni” czy jak kto woli „Kapitańskie mikołajki” są pomysłem na nowe wydarzenie, które cyklicznie będzie się odbywało 31 grudnia na Łasztowni. Start przy choince na skwerze Kapitanów o godzinie 12, a następnie atrakcje i zabawa przeniesie się do Starej Rzeźni.

– Mam takie marzenie, by w kolejnych latach przyłączyły się do tego pomysłu inne instytucje kultury w Szczecinie – podkreśla Laura Hołowacz. – O 12 bylibyśmy na Łasztowni, a potem np. maszerowali pod Operę, a następnie pod Filharmonię. To podsumowanie roku, ale też zwrot ku promocji kultury w naszym mieście.

Jak dodaje, na wszystkich czeka piękna choinka, interakcyjny mural do napisania noworocznych życzeń oraz niespodzianka „Bądź eko”.

Organizatorzy zachęcają odwiedzających do założenia mikołajkowych czapek oraz zabrania własnych kubeczków z domu, by wspólnie cieszyć się niespodzianką przygotowaną przez Starą Rzeźnię.

Podczas wydarzenia będzie można odwiedzić wyjątkową wystawę mieszczącą się w Starej Rzeźni: „Siostry Grimm” Darii Zasedy oraz napisać na specjalnym muralu noworoczne życzenia. Na miejscu odbędzie się też zbiórka zabawek oraz książek dla organizacji „Tęcza Serc”.

(ek)