Kamera nagra policyjną interwencję

Pic na wodę

2022-01-20 12:25:41

W wielu komendach na magazynie leżą bo się zepsuły przy pierwszej interwencji. Jaka jest prawda? Nikt nie wie, może posprowadzał je jakiś instruktor narciarstwa i po prostu się zepsuły, bo słabej jakości, albo takie były wytyczne z "góry" by leżały. Ale pod względem marketingu to pierwsza klasa no i wypięta pierś do zdjęcia dumnych Policjantów. Pogadajcie czasem ze znajomym policjantem jeśli takiego macie to się za głowę złapiecie co tam się teraz dzieją za cyrki.