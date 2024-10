Już w środę jesienna edycja Targów Pracy w Netto Arenie [GALERIA]

Fot. Dariusz GORAJSKI

Nie od dziś wiadomo, że Targi Pracy, które dwa razy do roku odbywają się w szczecińskiej Netto Arenie, to największe wydarzenie rekrutacyjne w całym regionie. 22. edycja targów zapowiada się imponująco, w środę, 16 października, na chętnych do pracy będzie tu czekało blisko sto firm z ponad 1000 ofert zatrudnienia, stażami, praktykami.

Poszukujący pracowników wystawcy są z różnych branż – od energetyki odnawialnej, przez produkcję, finanse, handel, administrację publiczną, aż po służby mundurowe, a targi są doskonałym miejscem na dokonanie startu w życie zawodowe albo zmiany w swojej ścieżce kariery. Targi przeznaczone są dla osób od 16. roku życia.

– Nasze Targi Pracy to wydarzenie, które z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno ze strony pracodawców, jak i kandydatów. W tej edycji oferujemy ponad tysiąc ofert pracy z wielu branż, co stanowi świetną szansę zarówno dla młodych ludzi stawiających pierwsze kroki na rynku pracy, jak i dla doświadczonych specjalistów poszukujących nowych wyzwań – mówi Maciej Patynowski, koordynator Targów Pracy w Szczecinie.

Jakie firmy czekają na nowe kadry? Wśród poszukujących pracowników, stażystów i praktykantów są między innymi: Birkenstock, Vestas, Bosch, Autodoc, Radisson Blu, Grupa Azoty, Enea Operator, PKO Bank Polski, Carlsberg, Leroy Merlin, Drobimex, Warta, Lidl, Alior Bank, Decathlon, Orlen Paliwa, PZU. W ramach Targów Pracy odbędzie się również konferencja poświęcona najnowszym trendom na rynku pracy. Odwiedzający wydarzenie mają szansę na pakiet szkoleń, które pomogą im w doskonaleniu umiejętności i lepszym przygotowaniu się do rekrutacji. Specjaliści podpowiedzą, jak stworzyć interesujące CV, jak skutecznie budować markę osobistą.

Organizatorzy zapowiadają także wiele atrakcji dla uczestników targów. Przy policyjnym stoisku pojawią się antyterroryści, żeby zaprezentować sprzęt, który na co dzień wykorzystują w swojej pracy. To m.in. robot pomagający w poszukiwaniach materiałów pirotechnicznych. Szkolenie strzeleckie i kurs samoobrony przeprowadzony przez grupę interwencyjną Służby Więziennej – to nowość, której jeszcze nigdy nie było na tego typu wydarzeniach. Można będzie skorzystać z symulatorów wirtualnej rzeczywistości np. wspiąć się po turbinie wiatrowej lub pojeździć taksówką.

Podczas Targów Pracy uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów z różnych instytucji, m.in. z zakresu zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Można będzie porozmawiać z doradcami zawodowymi z urzędów pracy, skorzystać z porady Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, PFRON, a związkowcy z NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego udzielą konsultacji w zakresie prawa pracy.

Na pierwszych 2000 uczestników czeka specjalny prezent – darmowy, drukowany „Katalog Pracodawców 2024”, zawierający szczegółowe informacje o wszystkich firmach i instytucjach obecnych na targach.

Wstęp na targi, które odbędą się w godz. 10-16 jest bezpłatny, jednak by skorzystać z parkingu przy Netto Arenie, trzeba zapłacić 10 złotych. Pełna lista wystawców oraz harmonogram wydarzenia dostępne są na stronie targipracy.szczecin.pl

(kel)