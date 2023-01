Już w niedzielę Szczecin gra dla WOŚP

W niedzielę 29 stycznia odbędzie się 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!”. W Szczecinie zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń zachęcających mieszkańców do wspierania celu WOŚP.

Koncerty, pokazy, licytacje, wystawy - wolontariusze WOŚP szykują moc atrakcji. Oto kilka z nich.

W „Ogrodach Śródmieście” przy ul. Wielkopolskiej miejski finał WOŚP rozpocznie się o godz. 13. W programie m.in. spektakle dla najmłodszych, pokazy taneczne, koncerty, pokazy historyczne. Bardzo atrakcyjnie zapowiada się tam „Światełko do nieba” (godz. 20) - będzie wspólny polonez z pochodniami prowadzony przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg”.

Orkiestra od godz. 12 zagra w Starej Rzeźni na Łasztowni. W południe wystartuje bieg „Policz się z cukrzycą”. Do wieczora potrwają koncerty, występy i licytacje. Będzie można też się spotkać i porozmawiać z lekarzami ze szpitala w Zdrojach.

Do finału włącza się Morskie Centrum Nauki. Każdy, kto do puszki z serduszkiem wrzuci co najmniej 15 zł, będzie mógł wejść na taras MCN. A o godz. 20 z dachu MCN zabłyśnie „Światełko do nieba”.

Na 1. peronie szczecińskiego dworca będzie można od godz. 8, w zamian za datek do puszki, skorzystać z poczęstunku i gorącej herbaty. O godz. 9.07 zaplanowano uroczyste odprawienie pociągu do Kołobrzegu, który będzie obsługiwany hybrydowym składem w barwach WOŚP.

Bardzo liczny sztab WOŚP zagra na północy Szczecina. Wydarzenie organizują Stowarzyszenie Stołczyn po Sąsiedzku i Hutnik Szczecin wraz z lokalną społecznością. Mnóstwo atrakcji czeka w godz. 14-17 w obiekcie sportowym Hutnika przy ul. Nehringa 69. ©℗

(TOT)