Jubileuszowy kalendarz polickiej „Ósemki”. „Zgrana klasa” u burmistrza

Kalendarz osobiście dostarczyli burmistrzowi Polic przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 8 – Kornelia Winiarczyk z kl. 6c i Dominik Lenart z kl. 5g – z opiekunką oraz dyrektorką placówki. Fot. UM w Policach

Kalendarz powstał w ramach kolejnej, piątej już edycji konkursu pod hasłem „Zgrana klasa”, organizowanego w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach. To edycja wyjątkowa, bo związana z 40-leciem szkoły. Teraz ten kalendarz może posłużyć do oznaczania ważnych dat z życia gminy samemu burmistrzowi Polic.

REKLAMA

– W ramach konkursowej zabawy klasy naszej szkoły wykazują się różnymi aktywnościami i pomysłami, realizują zadania – wyjaśnia Agnieszka Zientek, opiekunka Samorządu Uczniowskiego SP8. – Np. przebierają się w stroje w określonych barwach, w określone dni, przygotowują potrawy na wydarzenia szkolne, inicjują spotkania okolicznościowe itp. Te aktywności oceniane są przez grono, które możemy określić mianem samorządowej komisji. Jeśli chodzi o jubileuszowy kalendarz, to jest finalny efekt rozstrzygnięcia kolejnej edycji – kalendarz tworzą bowiem zdjęcia Samorządu Uczniowskiego i 11 najaktywniejszych klas.

I ten kalendarz trafił właśnie do rąk burmistrza. Dostarczyli go osobiście przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 8 – Kornelia Winiarczyk z kl. 6c i Dominik Lenart z kl. 5g – z opiekunką oraz dyrektorką placówki.

– Jestem mile zaskoczony nieoczekiwaną wizytą i bardzo dziękuję za ten kalendarz – powiedział Krystian Kowalewski, burmistrz Polic. – Gratuluję też uczniom i wspierającym ich nauczycielom cennej inicjatywy.

Goście wprowadzili gospodarza gminy w tajemnice całego przedsięwzięcia i opowiedzieli, jak powstał kalendarz.

Małgorzata Dalke, dyrektor SP8, przyznała, że nie tylko ten konkurs, którego efektem jest kalendarz, ale wszelkie inicjatywy aktywizujące uczniów, integrujące ich i nauczycieli, opiekunów, budujące koleżeńskie więzi oraz zdrową rywalizację, bardzo ją cieszą.

– A kalendarz jest jednocześnie bardzo miłym akcentem 40-lecia istnienia naszej szkoły, nie ostatnim – podkreśliła dyrektor.

(sag)

REKLAMA