„Gastro dzień” i Mikołajek w TOZie. Dwa w jednym... morzu serc [GALERIA]

W „zimowym ogrodzie”

Trwają przygotowania do wyjątkowego – niedzielnego – wydarzenia w otwartym ogrodzie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Tym razem… „Pyszne jedzenie, grzane wino, piękne ozdoby, nasze kalendarze, niezapomniana atmosfera” – czyli to wszystko i jeszcze więcej na ostatniej w tym roku – niejako podwójnej imprezie, na której nie może zabraknąć nie tylko szczecińskich zwierzolubów.

Każda interwencja szczecińskiego TOZ to wyścig z czasem o lepsze życie dla zwierząt, dla których los był mniej łaskawy. Ratowane z opresji trafiają najpierw do siedziby Towarzystwa przy ul. Ojca Beyzyma, gdzie jest im zapewniane nie tylko leczenie i rehabilitacja, ale przede wszystkim przywracana godność. Teraz na tym „przystanku” w drodze ku prawdziwym domom i kochającym rodzinom jest 130 kotów (w tym 10 na tzw. domach tymczasowych) oraz 19 psów (w tym 15 w „domach tymczasowych”). Z myślą o nich i dla tych, które jeszcze nadejdą, TOZ organizuje charytatywne wydarzenie – wyjątkowe także dlatego, że podwójne.

– Postanowiliśmy połączyć dwa wydarzenia i zrobić z niego jedno. Zatem w najbliższą niedzielę spotkamy się w ogrodzie za sprawą „Gastro dnia” oraz Mikołajek – zapowiada Marlena Sobczak, inspektorka TOZ.

Nie każdy może sobie pozwolić na wsparcie zwierząt w potrzebie dotacją na rzecz fundacji czy stowarzyszenia, które właśnie „braciom mniejszym” spieszy z pomocą. Czasem w domowym budżecie brakuje funduszy nawet na karmę, o którą proszą. Jednak każdy musi jeść, więc… Czemu choć raz nie zrobić zakupów właśnie w niedzielę (7 grudnia) podczas „Gastro dnia” w TOZie?

Będzie można nie tylko na miejscu kosztować pyszności – od zup, bigosu i leczo (wersja wege oraz mięsna) po legendarne ciasta na miodzie, ale również zabrać je ze sobą. Zatem będzie to świetna okazja, żeby wesprzeć nie tylko podopiecznych Towarzystwa, ale również zapełnić lodówkę czy półki domowej spiżarni.

W dobrze znanej i lubianej formule pikniku będą dostępne również TOZ-owskie gadżety, np. torby i kubki z nadrukami, podobnie jak wyroby rękodzielnicze firmowane przez wolontariuszy: stroiki świąteczne, poduszki, pluszaki, zapachowe świece i mydła, sole do kąpieli. Dochód ze sprzedaży wszystkich tych rzeczy zasili konto Towarzystwa.

– Do wzięcia – za nie mniej niż 35 złotych – będzie również nasz nowy Kalendarz 2026, na którego kartach są nasi podopieczni: byli, obecni, także ci już niestety „tęczowi” – opowiada insp. Marta Sobczak. – W tej pierwszej grupie, czyli psiaków i kociaków, które szczęśliwie znalazły prawdziwe domy, jest np. 15-letni Ramzes – bohater grudnia, który przez lata cierpiał z powodu wielu nieleczonych chorób, w tym nowotworu jądra. Jest też Włodzimierz, którego zapewne część szczecinian pamięta, bo gdy do niego dotarliśmy, na szyi miał pasek od spodni zakręcony drutem, matową sierść na dramatycznie wychudzonym ciele, a mimo że całe życie spędził w rozpadającej się budzie i w cieniu twardej ręki oprawcy, to machał przyjaźnie ogonem. Bardzo nas cieszy, że w końcu znalazł wspaniałych opiekunów, tyle że 300 km od Szczecina. Podobnie jak Chrupka – bohaterka października, porzucona w lesie i znaleziona w dramatycznym stanie: odwodniona, wychudzona i z tak zaawansowanym kocim katarem, że koniecznością było usunięcie jej oka. Jest teraz kochana i bezpieczna w fantastycznej rodzinie. Ale jest też kot Feliks – wspaniały, niezwykle proludzki słodziak w typie pingwinka, którego jedynym problemem jest białaczka. Mimo wszystko, jak cała reszta naszych podopiecznych poleca się do adopcji.

W trakcie imprezy będzie okazja, żeby poznać przynajmniej niektórych z adopcyjnych podopiecznych Towarzystwa. Dla nich także będą zbierane dary. Obecnie najbardziej potrzebne są: karma, żwirek, akcesoria dla psów i kotów, podkłady higieniczne, koce, prześcieradła, ręczniki, rękawiczki jednorazowe, środki czystości.

Charytatywne wydarzenie w „zimowym ogrodzie” TOZ – już w niedzielę (7 grudnia), w godz. 10-15. ©℗

Arleta NALEWAJKO

