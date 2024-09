Jubileuszowa gala - 50-lecie „Całego Szczecina w kwiatach". Wiwat zwycięzcy! [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz GORAJSKI

Był szampan, puchary, nagrody, moc niespodzianek i wzruszeń, a także gromkie „sto lat" nie tylko dla świętującego złoty jubileusz „Całego Szczecina w kwiatach". Podczas niedzielnej gali w gościnnych progach „Rajskiego Ogrodu" spotkali się uczestnicy tegorocznej edycji tego najbardziej znanego, lubianego i cenionego z zielonych konkursów, którego organizatorem jest nasz „Kurier".

„Była tylko zieleń, robaki i ja" - tak początki własnego ugoru ekologicznego, czyli rodzinnego ogrodu wspominał Michał Janicki, wspaniały aktor i gawędziarz, który poprowadził jubileuszową wielką galę „Całego Szczecina w kwiatach". Wielu z jej uczestników rozpoczynało właśnie z takiego pułapu, aby po latach sięgnąć po główne z konkursowych laurów. Pretendentów było wielu, rywalizacja ogromna i zaskakująco wyrównana, a jednak tylko nieliczni zdołali dotrzeć do finału i zająć miejsca na podium.

W kategorii balkonów po raz 9. z rzędu triumfował Tadeusz Słodkowicz (ul. Szafera).

- Każda z wygranych jest dla mnie niespodzianką, ale też najlepszą nagrodą za czas poświęcony moim roślinom. Nie tylko dla siebie z roku na rok pielęgnuję dziesiątki kwiatów na balkonie, a także przydomowy ogród. Chcę myśleć, że dzięki temu mam swój osobisty niewielki wkład w upiększanie Szczecina - pan Tadeusz komentował nie tylko uznanie jury w kategorii balkonów, ale również zdobycie II miejsca w kategorii ogrodów. - Wielokrotnie mój balkon jury uznawało za najpiękniejszy w Szczecinie. Uznanie w jubileuszowej złotej edycji jest dla mnie tym bardziej ważny. Czy jestem bezkonkurencyjny? Nie sądzę. Jednak przyznam, że dał mi do myślenia żartobliwy komentarz prowadzącego: „Gratulacje, jest pan niczym chwast: nie do wyrwania".

Od lat wśród balkonów konkursowa rywalizacja jest najbardziej gorąca. W tegorocznej było podobnie. Tym razem II lokata przypadła Beacie Użarowskiej (ul. Małopolska), która już kilkakrotnie zdobywała główny laur w tej kategorii. Natomiast III miejsce przypadło debiutantom - Elżbiecie i Mariuszowi Paczkowskim (ul. Montwiłła). Jury przyznało również dwa wyróżnienia w tej kategorii: Annie Pruskiej i Oldze Tomczak. Pierwsza z nich - w konkursie startuje od lat, a właśnie w tym roku świętuje swoją osobistą „pięćdziesiątkę". Natomiast pani Olga to konkursowa debiutantka. Z efektem „wow" - bo właśnie jej przypadła nagroda specjalna - Czytelników.

- To dla mnie ogromne wyróżnienie. Jestem zaskoczona i szczerze wzruszona. Za każdy oddany na mnie głos serdecznie dziękuję. Dziękuję również „Kurierowi Szczecińskiemu", który od półwiecza prowadzi tak fantastyczny, prestiżowy konkurs, skupiając wokół siebie ludzi o wielkiej pasji do zieleni - komentowała zdobycie prestiżowej nagrody publiczności

Od lat pośród innych form zagospodarowania terenu zielonego zwycięża Zespół Szkół Specjalnych nr 1 (ul. Policka) w Szczecinie. „Ogród zmysłów" przy tej placówce także w tym roku nie miał sobie równych.

- To uznanie i docenienie naszej, czyli uczniów i nauczycieli, codziennej pracy. Jest dla nas zachętą do kontynuacji starań. Nasz ogród jest piękny o każdej porze roku. Jest nie tylko jest oazą spokoju i relaksu. w realiach naszej placówki ma ważną i wieloaspektową rolę do spełnienia: dydaktyczną, wychowawczą i rewalidacyjną. Nie mniej ważne jest również to, co ogród daje naszym wychowankom: usprawnia ich mięśnie i koordynację, uwrażliwia na piękno - mówiła Iwona Muszyńska, jedna z wychowawczyń odbierających puchar za I miejsce.

W tej kategorii II miejsce przypadło Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, a III lokatę zdobyło Osiedle Kaliny Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na tle instytucji i placówek, wyróżnienia liczą się jeszcze bardziej, bowiem dotyczą dwóch indywidualnych liderek, prowadzących samodzielnie niezależne wspólnotowe ogrody w podwórkach kamienic przy al. Piastów. Otrzymały je: Weronika Kwak oraz Alina Madejewska.

Najpiękniejszy ogród Szczecina - jak uznało jury - należy do Elżbiety i Dawida Piesowiczów (ul. Rafy Koralowej, Warszewo). Według jakiego przepisu go stworzyli?

- Dużo miłości, jeszcze więcej cierpliwości, a poza tym wyczucie piękna - odpowiedzieli. - Chętnie poznalibyśmy innych pomysły na ogrody. W wielu europejskich ośrodkach, także polskich miastach są praktykowane dni otwartych ogrodów. Może w Szczecinie również udałoby się zorganizować takie wydarzenie? Mamy nadzieję, że pod patronatem „Kuriera Szczcińskiego" to by się udało.

II lokata w tej kategorii - jak już wspomnieliśmy - przypadła Tadeuszowi Słodkowiczowi (ul. Szafera). Natomiast III miejsce zdobyła Katarzyna Serdyńska (ul. Makuszyńskiego). Jedyne wyróżnienie - wśród ogrodów przydomowych - jury przyznało Franciszkowi Konkolowskiemu. I to jemu - wraz z żoną Heleną - uczestnicy złotej gali „Całego Szczecina w kwiatach" odśpiewali „sto lat" i nagrodzili gromkimi brawami, gdy okazało się, że właśnie tego dnia świętują piękny jubileusz 45-lecia małżeństwa.

Największa konkurencja w tym roku była pośród ogródków działkowych. Nie tylko za sprawą ilości zgłoszeń, ale również wyrównanego wysokiego poziomu zielonych aranżacji. W tej kategorii triumfowali Krystyna Zielińska-Baniewicz i Jerzy Baniewicz z ROD „Stoczniowiec". Ogród na Wyspie Puckiej to ich miejsce - istny raj - na ziemi. Bez niego nie wyobrażają sobie życia. Polecają więc - wszystkim - tworzenie azylu wśród zieleni dla własnych potrzeb. Czyli dla odpoczynku, relaksu i dla ładowania baterii - jak mówią. II miejsce w tej kategorii przypadło Elżbiecie Zygmunt (ROD „Górki Ustowskie"), natomiast III - Agnieszce i Dariuszowi Tabaczewskim (ROD im. Adama Mickiewicza, Gumieńce). Jury zdecydowało również o przyznaniu trzech równorzędnych wróżnień. Otrzymali je: Ewa i Marek Kryska, Janina i Dariusz Perowiczowie oraz Wioleta i Krzysztof Wójcikowie.

Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody od od wieloletnich przyjaciół i sponsorów konkursowych zmagań: „Rajskiego ogrodu”, spółki „Fosfan”, Polskiego Związku Działkowców, Szczecińskiej Agencji Artystycznej, a także Polferries Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA, firmy Oryginalne Lody Kręcone Szkolnicki oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. ©℗

Arleta NALEWAJKO

Film: Piotr Sikora