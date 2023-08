Joga dla zwierząt. Charytatywna akcja na Jasnych Błoniach

Gdyby w tym czasie zajęli się ludżmi w hospicjach lub niepełnosprawnymi ...no ale kury ważnieksze inpsiecko zamiast dziecka

Otwarte klatki publikuje "materiały naukowe" m.in. o tym, że kury mają sny... No cóż, chyba dlatego chcą je wypuścić z klatek, ku radości lisów i kun, którym z całą pewnością też się śnią takie akcje...

2023-08-12 18:58:28

To jest jedna z wielu organizacji, która odbiera uczciwym ludziom zwierzęta hodowlane. Często pod byle pretekstem (złe warunki), nie zawsze prawdziwym. Zresztą, co tu dużo mówić, - ekolodzy no i ludzie propagujący ideologie antychrześcijańskie. Takie modne - obecnie - organizacje pozarządowe.