Jest jarmark. Jest zabawa. Bożonarodzeniowo w Szczecinie

Wprawdzie wyrobów rękodzielniczych jest jak na lekarstwo, ale za to stoiska gastronomiczne przeżywają istne oblężenie. Poza tym na odwiedzających czeka sporo atrakcji. Gdzie? Oczywiście, na największym Szczecińskim Jarmarku Bożonarodzeniowym.

Kramy stanęły na placach: Żołnierza Polskiego (d. aleja kwiatowa), Adamowicza i Lotników. W ten weekend jarmark zawładnął również Deptakiem Bogusława. Szczecinianie oraz turyści tłumnie go odwiedzają. Tym bardziej, że jest na swój sposób bezkonkurencyjny. Z powodu pandemii wstęp na jarmarki - berlińskie, a też pozostałe w sąsiedniej Brandenburgii oraz Meklemburgii - mają wyłącznie zaszczepieni oraz tzw. ozdrowieńcy. Natomiast na szczecińskim świątecznym bazarze… Nie widać nawet, aby służby egzekwowały nakaz noszenia maseczek czy przypominały o konieczności przestrzegania społecznego dystansu.

Zabawa na jarmarku bożonarodzeniowym w najlepsze

- Jarmark Bożonarodzeniowy to przede wszystkim bożonarodzeniowe produkty spożywcze, jak: pierogi, wędliny, ciasta, miody, pierniki, barszcz, ryby, kołacze ale także rękodzielnicze upominki, świerkowe stroiki, bombki i inne dekoracje. Przez trzy tygodnie będziemy mieli okazję poznać każdego z ponad 80 wystawców, zrobić u niego zakupy i ucieszyć zarówno swoich bliskich jak i lokalnych przedsiębiorców - przypomina Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, organizatora wydarzenia.

Jedną z głównych jarmarkowych atrakcji dla najmłodszych jest karuzela wenecka (bilet - 12 zł). Poza tym - jak w każdy weekend - czekają na nich różnorodne zabawy i warsztaty.

I tak, jeszcze dzisiaj (sobota, 4 grudnia) - do godz. 17. - na pl. Lotników można liczyć na spotkanie i zdjęcie z Mikołajem, a też na świąteczne animacje z udziałem bajkowych postaci: Grincha i Cindy Lu. W programie: malowanie buziek, skręcanie balonów, gry, zabawy, warsztaty zdobienia lizaków. Nieco później - w godz. 18-22 - na tym samym placu spodziewać się można świątecznych brzmień i muzycznych podróży z DJ Tatinkiem.

Równolegle na Deptaku Bogusława - również do godz. 17 - odbywać się będą świąteczne warsztaty ze zdobienia bombek i pisania listów do Mikołaja, a też otworzy się… magiczne lustro.

Co w niedzielę na jarmarku bożonarodzeniowym?

Natomiast na niedzielę (5 grudnia) organizatorzy zapowiadają kolejne atrakcje. Na scenie pl. Lotników - w godz. 11-17 - ph. Muzyczne Święta trwać mają: animacje dla dzieci, malowanie buziek, świąteczne zabawy muzyczne. Na zdjęcia z Mikołajem i śnieżynką można będzie liczyć w godz. 16-17. Nieco później - godz. 19 - odbędzie się koncert szczecińskiego zespołu JACKPOT. Natomiast na Deptaku Bogusława - tyle że w godz. 11-17 - czekać będzie kolejna dawka animacji z Grinchem i Cindy Lu, czyli malowanie buziek, skręcanie balonów, gry, zabawy, warsztaty zdobienia lizaków.

Przypominamy: Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa aż do 22 grudnia. ©℗

