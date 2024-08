Jedna osoba zginęła, dwoje dzieci ciężko rannych. Droga krajowa nr 20 zamknięta (akt. 1)

Fot. archiwum

Do tragicznego wypadku doszło w piątkowe popołudnie na DK 20, między Siemczynem a Czaplinkiem, gdzie samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje, dwoje dzieci jest w stanie ciężkim.

- Dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zostały zadysponowane do tego zdarzenia drogowego. Na miejscu wezwania znajdowali się poszkodowani: 60-letni mężczyzna, którego zgon nastąpił przed przybyciem zespołów oraz dwoje dzieci - 6-latek z urazem czaszkowo-mózgowym i urazem brzucha oraz dziecko ok. 7 lat z urazem brzucha i miednicy - mówi Natalia Dorochowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Po dokonaniu niezbędnych czynności na miejscu wypadku, dzieci w stanie ciężkim zostały przekazane na pokłady śmigłowców. Trwa walka o ich życie w szpitalu.

Droga jest zablokowana w obu kierunkach, zarówno do Złocieńca, jak i do Czaplinka. Policja wyznaczyła objazdy przez miejscowości Wierzchowo i Sośnica. Czynności mogą trwać do późnych godzin nocnych.

(kel)