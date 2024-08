Jechał przez miasto 166 km/h i się doigrał

Droga hamowania współczesnego samochodu, na suchej i równej nawierzchni, wynosi ok. 9 metrów przy prędkości 50 km/h oraz niespełna 40 metrów przy 100 km/h. Powyżej 150 km/h ta wartość liczona jest już dużo powyżej 100 metrów. Sto metrów to długość 30 małych fiatów, a sto kilkadziesiąt metrów to długość całego parkingu Outlet Parku, który jest równoległy do Struga. Kierowca powinien odpowiadać jak za zamiar zabójstwa.

szewc

2024-08-16 12:53:26

Następny mistrz prostej, co to szybko, ale bezpiecznie. I zaraz wyląduje taki na przystanku, jak ten w Warszawie, albo na innym uczestniku ruchu i będzie mnóstwo pytań bez odpowiedzi. A jego żona będzie później płakać w internecie, że przecież to był dobry ojciec i przecież nie chciał nikogo zabić. Teraz tylko powinna istnieć specjalna komórka policji do sprawdzania czy ten kretyn stosuje się do zakazu. Bo jak nie, to powinien trafić z miejsca do paki na tyle, na ile zabrano mu te prawo jazdy.