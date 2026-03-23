Jechał pod prąd na S3 wprost na policyjny radiowóz [FILM]

Policjanci jadący drogą ekspresową S3 w pobliżu Ostromic ujrzeli w pewnej chwili przed sobą samochód, który jechał pod prąd wprost na ich radiowóz.

Szczęśliwie oba pojazdy wyhamowały i nie doszło do zderzenia. Kierujący, obywatel Niemiec, został zatrzymany do kontroli drogowej. Tłumaczył policjantom, że nie zauważył, iż porusza się niewłaściwą jezdnią i jedzie pod prąd drogą ekspresową.

Za popełnione wykroczenie kierowca został ukarany mandatem w wysokości 2000 złotych oraz 15 punktami karnymi.

Policja przypominamy, że jazda pod prąd na drodze ekspresowej lub autostradzie jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zachowań na drodze i bardzo często prowadzi do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. W przypadku pomyłki i wjazdu pod prąd należy jak najszybciej zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu, włączyć światła awaryjne i skontaktować się z numerem alarmowym 112, oczekując na pomoc służb.

(k)

