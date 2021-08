Jarosław Rzepa w obronie gmin z poligonami. Zamieszanie ze zmianą prawa

Przekształcenie poligonów w nieużytki rolne uderzy w budżety 30 polskich gmin, w tym trzech gmin z województwa zachodniopomorskiego - ostrzega poseł Jarosław Rzepa, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego w naszym regionie. Będzie pisał w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego.

- Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 27 lipca rozporządzeniem przekształciło poligony w nieużytki rolne - mówi polityk. - A to oznacza, że gminy będą pozbawione tak zwanego podatku poligonowego. W naszym regionie dotyczy to trzech gmin: Kalisza Pomorskiego, Drawska Pomorskiego i gminy Postomino. W przypadku Kalisza Pomorskiego podatek poligonowy to 83 proc. wysokości wszystkich ściąganych podatków. Kłopot jest więc duży.

Rzepa informuje, że zorganizował w Sejmie spotkanie z burmistrzami i wójtami zagrożonych gmin. Rozmawiali o tym, że poligony wiążą się z pewnymi uciążliwościami - jak ruch ciężkich pojazdów czy nocne strzelanie - i podatek poligonowy jest racjonalną rekompensatą za te utrudnienia.

- Po tym spotkaniu samorządowcy dostali informację od ministerstwa, że premier jednak zawnioskował o to, żeby cofnąć zmiany - dodaje Rzepa. - Ale ile już było takich obietnic rządu, które nie zostały spełnione? Mam ograniczone zaufanie do takich deklaracji. Dlatego napiszę wniosek do premiera o przywrócenie starych zasad. Przygotowuję też wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o tym, że niekonstytucyjne jest odbieranie takiego podatku bez przygotowania rekompensaty za utracone wpływy. ©℗

