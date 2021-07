Jarmarku Jakubowego dzień ostatni

Niedziela (25 lipca) to czwarty i zarazem ostatni dzień Jarmark Jakubowego na szczecińskim pl. Orła Białego i uliczkach w okolicach katedry. To dwunasta jego edycja, a jednym z patronów medialnych imprezy jest „Kurier Szczeciński”. Odwiedzający ten rejon Starego Miasta mogą zapoznać się z ofertą ponad dwustu wystawców z kraju i zagranicy. Do wyboru są rękodzieło, produkty spożywcze, w tym mięsiwa, wędliny, nabiał, przetwory mleczne i warzywne.

To okazja do spróbowania produktów z różnych stron świata. Wystawcy kuszą, ale wybierając się z wizytą między liczne kramy warto mieć też na uwadze, że oferta do tanich nie należy. Przy szybujących cenach warto skroić potrzeby swojego podniebienia do poziomu, przy którym nieoczekiwanie za sprawą rarytasów nie wydrenuje taka konsumpcja naszych portfeli.

Na straganach są oferowane tradycyjnie chleby, sery, wędliny, wina, nalewki, miody, orzechy, chałwy, oliwki, herbaty, zioła, przyprawy.

Nie brak też ozdób, ceramiki, biżuterii, koronek, ubrań, kapci, wikliny, kosmetyków. Są też kramy np. z ekologicznymi poduszkami z łuską orkiszową albo gryczaną, pierniki, a nawet bombki! Na miejscu można zjeść szaszłyki, kiełbaski z rusztu, podpłomyki, pieczone ziemniaki. Inni kuszą kołaczami z lodami, ponczem, piwami z lokalnych browarów.

Na pl. Orła Białego czekająatrakcje dla dzieci, w tym miasteczko z EkoStrefą i placem zabaw na centralnym trawniku czynne w godz. 11-20. Dla zainteresowanych dziś do godz. 20 jeszcze m.in. pokazy rzemieślnicze ginących zawodów. Na godz. 15 planowany jest konkurs rodzinny pod hasłem "Kocham i znam Szczecin", a dla osób z zacięciem włóczęgi zwiedzanie katedry z przewodnikiem.

Podczas jarmarku zadbano też o scenę odpustową. Dziś na estradzie wczesnym popołudniem zaprezentował się jak dotąd chór CANTORE GOSPEL, a od godz. 16 ma rozpocząć się koncert Grażyny Łobaszewskiej.

Impreza potrwa do godz. 20.

Głównym organizatorem XII Jarmarku Jakubowego jest parafia pw. św. Jakuba Apostoła. ©℗

(MIR)