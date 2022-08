Odra poważnie zatruta. Czy czeka nas katastrofa ekologiczna?

Tony martwych ryb wyławiają z Górnej Odry wędkarze z Dolnego Śląska. Według Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Odra jest skażona niebezpieczną substancją chemiczną. W badanych próbkach stwierdzono obecność m.in. pochodnych węglowodorów cyklicznych oraz aromatycznych a także mezytylenu - toksycznego rozpuszczalnika działającego nie tylko na ryby, ale na wszystkie substancje wodne. Czy katastrofa ekologiczna dotrze na Pomorze Zachodnie?

- Na bieżąco analizujemy to, co dzieje się na rzece. Z tego co wiemy, fala zanieczyszczeń dociera już do Krosna Odrzańskiego (miasto w województwie lubuskim, w Dolinie Środkowej Odry - przyp. red.) i zmierza w kierunku granicy polsko-niemieckiej - mówi Mariusz Kiriaka, koordynator Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.

PZW na razie nie ma żadnych informacji o stężeniu środka chemicznego płynącego Odrą. Od środy, 10 sierpnia Społeczna Straż Rybacka z powiatu gryfińskiego monitoruje sytuację w Krajniku Dolnym.

W dniu 05.08.2022 r. Inspektorzy #WiośOpole we współpracy z CLB GIOŚ pobrali kolejne (w ilości 7) próby wód z rzeki Odry, Kanału Gliwickiego i Kędzierzyńskiego. Jednocześnie próby pobierały także WIOŚ Dolnośląski, Śląski, Lubuski i Zachodniopomorski. Trwają badania analityczne. pic.twitter.com/6xGHdq0DQ2 — Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu (@WIOS_Opole) August 8, 2022

- Liczymy na to, że woda płynąca z górnej Odry rozcieńczy się w miejscu, gdzie wpada do niej Warta - dodaje M. Kiriaka. - Nie wiemy także, jak płynące środki chemiczne są szkodliwe dla ryb i innych organizmów żyjących w Odrze. Z doniesień, głównie internetowych, wiemy na pewno, że pojawienie się śniętych ryb na Górnej Odrze nie jest spowodowane brakiem tlenu w wodzie.

PZW stwierdza, że chemiczne zanieczyszczenia mogą do nas dotrzeć za kilka dni.

- Nie chcemy paniki, nie wprowadzamy na razie żadnych informacji. Te pojawią się dopiero wówczas, gdy otrzymamy sygnały od SSR z powiatu gryfińskiego - stwierdza M. Kiriaka.

(kel)

