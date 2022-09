Jaka recepta na kryzys energetyczny? Zieloni: „Oszczędzajmy solidarnie i systemowo"

W szukaniu oszczędności oraz alternatywnych źródeł energii partia Zielonych widzi rozwiązanie kryzysu energetycznego w naszym kraju. Zachęca do solidarnego i systemowego oszczędzania zarówno obywateli, jak i władze miast. Dla Szczecina przedstawia siedmiopunktowy plan takich działań.

„Oszczędność to mądrość, to odpowiedzialność i bezpieczeństwo" - przekonywali przedstawiciele Zielonych podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w środę (21 września), w Szczecinie.

- Jesteśmy w dobie kryzysu energetycznego - najpoważniejszego od dekad. Do czego nie jesteśmy przygotowani za sprawą działań rządu: już brakuje węgla, a wkrótce może zabraknąć też gazu. Kluczowe są więc oszczędności. Jak pokazują inne kraje Europy - aby sprostać wymogom rynku, musimy zaoszczędzić np. 15 procent dotychczas zużywanego gazu. My również powinniśmy zacząć oszczędzać. Bowiem faktycznie najlepsza i najtańsza energia to ta, której nie musimy wyprodukować, jakiej nie musimy wykorzystać - mówił Przemysław Słowik, współprzewodniczący partii Zielonych oraz szczeciński radny.

Wiele europejskich miast już postawiło na oszczędzanie. Od najbliższego piątku wszystkie paryskie zabytki będą wygaszane już o godz. 22, wieża Eiffla tuż przed północą, a w budynkach podległych ratuszowi temperatura zostanie obniżona o 1 stopień - do 18 st. Celsjusza - ogrzewanie wyłączane po pracy a włączane na pół godziny przed otwarciem. Oszczędzają również Niemcy. Nie będą podświetlane nie tylko nośniki reklamowe, ale również ratusze, pomniki i zabytki.

- Oszczędzają również polskie miasta. W Krośnie od północy do godz. 4 nie są oświetlane ulice. W Olsztynie nie będą podświetlane fontanny i zabytki. W Opalenicy będzie się świeciła co druga latarnia. W spółdzielni łomżyńskiej zdecydowano o czasowym wyłączaniu wody ciepłej w kranach: od północy do g. 4 - wyliczała Małgorzata Matyja, członkini zarządu krajowego oraz współprzewodnicząca szczecińskich Zielonych.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 22.09.2022 r.

Arleta NALEWAJKO