Jak zdobyć mieszkanie w Szczecinie

Jakie są szanse na mieszkanie z zasobów gminy? Kto może ubiegać się o lokal i jakie dokumenty trzeba przygotować? Odpowiedzi na te pytania można uzyskać podczas spotkania informacyjnego, które odbędzie się w czwartek 23 lipca w Urban Lab w Szczecinie.

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Osoby planujące usamodzielnienie i poszukujące informacji o możliwościach zdobycia mieszkania w Szczecinie będą mogły skorzystać z bezpłatnego spotkania informacyjnego z ekspertami. Pracownicy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych oraz Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przedstawią dostępne programy mieszkaniowe oraz odpowiedzą na pytania uczestników.

Uczestnicy dowiedzą się m.in.: jakie są dostępne formy ubiegania się o mieszkanie z zasobów gminy, kto może ubiegać się o lokal i jakie warunki należy spełnić, jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosków, jak przebiega proces naboru i na jakich zasadach przyznawane są mieszkania, jakie możliwości oferują poszczególne programy mieszkaniowe oraz czym się od siebie różnią.

Eksperci omówią również najważniejsze miejskie programy mieszkaniowe, w tym „Mieszkanie dla Studenta”, „Mieszkanie dla Absolwenta” oraz możliwość uzyskania lokalu do remontu w zamian za jego wykonanie. Przedstawione zostaną także inne rozwiązania wspierające mieszkańców w zdobyciu własnego lokum oraz różnice pomiędzy poszczególnymi programami.

Spotkanie będzie również okazją do indywidualnych konsultacji i uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnych sytuacji uczestników.

Spotkanie odbędzie się w czwartek o godz. 14 w Urban Lab przy ul. Cyfrowej 2 w Szczecinie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

(K)

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