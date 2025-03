Jak ugryźć 20 milionów? Rusza nowa edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Startuje nowa edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego - 2026. O czym informowali (od lewej): radna Zuzanna Jeleniewska, przewodnicząca komisji ds. Inicjatyw Obywatelskich i Młodzieży, wiceprezydent Łukasz Kadłubowski oraz Magdalena Błaszczyk, dyrektorka Biura Dialogu Obywatelskiego UM podczas konferencji prasowej, zorganizowanej nad Stawem Brodowskim. Fot. Arleta Nalewajko

W czwartek (20 marca), od godz. 12, rusza nowa edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Pod hasłem: Twój pomysł, Twój Szczecin! Na nowych zasadach i z większą kasą - sięgającą 20 milionów złotych - do rozdysponowania. Oprócz projektów lokalnych będzie można znów zgłaszać ogólnomiejskie. To prawo dla wszystkich szczecinian, niezależnie od narodowości, z którego jednak zostali wyłączeni miejscy radni oraz członkowie kolegium prezydenckiego.

Ogłoszenie nowej edycji SBO 2026 nastąpiło w miejscu nieprzypadkowym - nad Stawem Brodowskim. To flagowa dla budżetu obywatelskiego miejska przestrzeń rekreacyjna, której przemiana rozpoczęła się za sprawą SBO 2014. Dziś już mało kto pamięta, że przed tą datą na dnie stawu zalegały pokłady cuchnącego mułu, a jego obrzeża były umocnione m.in. płytami ze zlikwidowanych poniemieckich cmentarzy. Obecnie to fantastycznie zaaranżowany, malowniczy teren rekreacyjny z tarasami widokowymi, ławkami, siłownią pod chmurką, placami zabaw nie dla najmłodszych i m.in pumptrackiem, z efektownie zaaranżowaną zielenią, w której odbywają się osiedlowe imprezy i seanse kina letniego.

- Staw Brodowski był jedną z pierwszych inwestycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce i pokazali, jak na dobre zmieniać miejskie przestrzenie i dawać im nowe życie - wspominał Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina, który jeszcze jako przewodniczący miejscowej Rady Osiedla Niebuszewo był autorem projektów SBO, które na dobre zmieniły nie tylko otoczenie Stawu Brodowskiego.

Nowa edycja SBO 2026 wystartuje już w czwartek (20 marca). Nabór projektów ruszy o godz. 12, a potrwa ponad miesiąc - do 24 kwietnia br., do godz. 15.

- Jesteśmy w wyjątkowym momencie, bo też wyjątkową kwotę - 20 milionów złotych - mamy do rozdysponowania w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego - zwracał uwagę Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Miasta Szczecin. - Ustawowo, jesteśmy zobligowani do przeznaczania 0,5 procenta miejskiego budżetu na rzecz obywatelskiego. Podjęliśmy jednak decyzję, wraz z miejskimi radnymi, że ta kwota w bieżącym roku będzie większa - o niemal 2,5 miliona złotych. I z roku na rok - po 4-5 milionów złotych - będzie rosnąć aż do 1 procenta. Gdybyśmy dzisiaj mówili o takiej skali budżetu obywatelskiego, to wyniósłby 40 milionów złotych.

Nowa edycja SBO niesie za sobą kilka znaczących zmian technicznych. Co oznacza m.in. powrót kategorii projektów ogólnomiejskich, w ramach których zostanie rozdysponowanych 20 proc. budżetu obywatelskiego. Postały pakiet większościowy - 80 proc. - trafi na rzecz realizacji projektów lokalnych. W tej kategorii znacząca zmiana dotyczy podziałów obszarów - ich liczna z 22 została zmniejszona do 14.

- Zostały wypracowane w trakcie prac komisji inicjatyw obywatelskich i młodzieży - mówiła radna Zuzanna Jeleniewska, przewodnicząca tejże komisji Rady Miasta Szczecina. - Jako radni zachęcamy mieszkańców do udziału w budżecie obywatelskim. Bo to ich szansa na wprowadzenie realnych zmian w swoim otoczeniu

Nowy regulamin SBO - przypomnijmy - jest pochodną konsultacji społecznych, jakie były prowadzone jeszcze w ub. roku. Stąd m.in. wyłączenie z prawa do zgłaszania projektów obywatelskich członków kolegium prezydenckiego (prezydent wraz z zastępcami), sekretarza i skarbnika miasta oraz miejskich radnych.

- Nie jest możliwe wyłączenie z głosowania osób nieletnich, nie pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa - przyznawał wiceprezydent Łukasz Kadłubowski. - Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Szczecinie, niezależnie czy jest zameldowany, niezależnie od narodowości. Na podstawie PESELU.©℗

A. NALEWAJKO

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 19.03.2025 r.



Oto nowe obszary lokalne SBO 2026:

1.Skolwin, Stołczyn, Bukowo

2. Warszewo, Osów, Arkońskie-Niemierzyn

3. Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica

4. Golęcino-Gocław, Żelechowa, Drzetowo-Grabowo

5. Niebuszewo, Niebuszewo-Bolinko

6. Pogodno, Łękno, Świerczewo

7. Gumieńce

8. Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód, Turzyn

9. Pomorzany, Międzyodrze – Wyspa Pucka

10. Stare Miasto, Nowe Miasto, Centrum

11. Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje

12. Dąbie, Załom-Kasztanowe

13. Słoneczne, Majowe, Bukowe-Klęskowo

14. Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo