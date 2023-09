Jak się zmieniał Szczecin? Ulica Wielka

Widok współczesny Fot. Ryszard PAKIESER

Ta część miasta odczuła bardzo dotkliwie alianckie naloty dywanowe. Obliczono, że w całym Szczecinie podczas II wojny światowej uległo zniszczeniu około 60 proc. miejskiej zabudowy, z czego zniszczenia Starego Miasta przekraczały 90 procent, a to dlatego, że dla tego kwartału była charakterystyczna bardzo gęsta zabudowa.

Zdjęcie wykonano w latach 60. XX wieku. Brygady młodych ludzi ze Służby Polsce dekadę wcześniej uporządkowały teren z licznych gruzów pozostałych po wojennych zniszczeniach, których ślady można znaleźć do dziś w rejonie kładki nad ulicą ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Do roku 1945 była to jedna z główniejszych ulic miasta i nazywała się Breitestrasse (ulica Szeroka). Jej charakter i znaczenie były wówczas zupełnie inne niż obecnie. Przede wszystkim była to ulica handlowa, przy której mieściły się liczne firmy i ekskluzywne sklepy. Swoją siedzibę miały tam również domy towarowe. Jednym z nich był Warenhaus Rudolph Karstadt.

Jego ruiny widać na środku zdjęcia. Na bocznej ścianie przymocowano reklamę. Widać na niej, w dużym powiększeniu, w górnej części samochód, pośrodku mężczyznę trzymającego Książeczkę Oszczędnościową PKO. Na dole, w lewym rogu można zauważyć dużą literę „M” będącą logo istniejącej do 1974 roku firmy „Motozbyt”.

Jeszcze na początku lat 60. XX wieku wiele budynków było brane pod uwagę do odbudowy. Głównie zabudowania południowej pierzei ulicy Wielkiej. Zniszczone budynki po domach towarowych Warenhaus Rudolph Karstadt czy Gebrüder Karger miały być przeznaczone na usługi, handel oraz jako zakłady przemysłowe. Ostatecznie stało się inaczej.

Po rozbiórce ruin „karsztadu” długo w tym miejscu była po prostu pusta przestrzeń. Stosunkowo niedawno, bo w roku 2002, na posesji wybudowano budynek biurowo-hotelowy o nazwie Atrium Katedra. Znajduje się w nim m.in. hotel Campanile.

Zupełnie inne losy miała widoczna na zdjęciu bazylika archikatedralna Świętego Jakuba Apostoła oraz kościół pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty. Odbudowę bazyliki rozpoczęto wraz z przekazaniem świątyni na własność Konferencji Episkopatu Polski oraz ze wskrzeszeniem diecezji szczecińsko-kamieńskiej bullą papieską papieża Pawła VI z 28 czerwca 1972 roku. Jeśli chodzi o kościół, to, jak podaje Wikipedia, po II wojnie światowej nie był on użytkowany. Budynek został przekazany przez władze miejskie kościołowi 15 grudnia 1956 roku, a 16 czerwca 1957 r. przejęli go księża pallotyni i w latach 1957-1958 przeprowadzono kapitalny remont obiektu po zniszczeniach wojennych. Kościół poświęcono 15 listopada 1959 roku. 17 marca 1974 roku erygowano parafię pw. św. Jana Ewangelisty.

Na zdjęciu przykuwa uwagę masa wielu innych ciekawych szczegółów. Na tle kościoła widać wyraźnie tramwaj zmierzający w kierunku Pomorzan lub dojeżdżający do pętli przy ul. Dworcowej. Nasz redakcyjny specjalista od spraw miejskiej komunikacji red. Tomasz Tokarzewski stwierdził, że na zdjęciu widać dwa wagony. Pierwszy jest tzw. motorowym typu 4N, a drugi to wagon typu 4 ND.

Kolejny ciekawy szczegół to tzw. polewaczka czechosłowackiej produkcji. Jest to Skoda-Liaz 706 RT, na której podwoziu montowano różnego rodzaju samochody techniczne, w tym śmieciarki. Widoczna na zdjęciu polewaczka pobiera właśnie wodę z Odry, uzupełniając pusty zasobnik.

Zdjęcie pokazuje tylko fragment Nabrzeża Wieleckiego. Ale i tak widać, jak wiele się działo. Wkrótce przy ulicy Wielkiej pojawią się wieżowce. Jeszcze później kładka dla pieszych. Blask odzyska dawna transformatorownia pełniąca dziś rolę miejsca spotkań i wystaw. Ulica się zmieni, a wraz z nią Szczecin. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI