Jak ruch ludowy budował Polskę. Dyskusja w Przystanku Historia

W czwartek o g. 17.30 w Przystanku Historia w Posejdonie przy Bramie Portowej w Szczecinie rozpocznie się dyskusja "Korzenie ruchu ludowego a nowoczesny naród". Weźmie w niej udział m.in. zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dr Mateusz Szpytma.

Polityczny ruch ludowy powstał w Galicji w końcu XIX wieku. Najpierw jeszcze w okresie zaborów, a następnie w II Rzeczypospolitej chłopskie partie walczyły o cywilizacyjną, gospodarczą i oświatową emancypację wsi, o reformę rolną, o demokratyzację prawa i ustroju politycznego, o wpływ chłopów na decyzje dotyczące państwa.

W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości najsilniejszą partią ludową było Polskie Stronnictwo Ludowe "Piast", a jego przywódca Wincenty Witos w latach 1920-1926 trzykrotnie sprawował funkcję premiera rządu. W 1931 roku zjednoczyły się największe partie ludowe, tworząc Stronnictwo Ludowe, należące do najsilniejszych ugrupowań politycznych i liczące pod koniec lat 30. około 150 tys. członków.

O początkach ruchu ludowego i jego wpływie na naród polski będą dyskutowali dr Mateusz Szpytma oraz prof. Tomasz Sikorski i dr Artur Kubaj ze szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.

