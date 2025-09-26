Piątek, 26 września 2025 r. 
REKLAMA 10 szczecin
REKLAMA

Uczciliśmy Polskie Państwo Podziemne

Data publikacji: 26 września 2025 r. 21:44
Ostatnia aktualizacja: 26 września 2025 r. 21:44
Uczciliśmy Polskie Państwo Podziemne
Fot. Marcin Górka  

W piątek w Szczecinie zorganizowano obchody 86. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Dyrektor szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Krzysztof Męciński, wraz z delegacją najpierw złożył kwiaty pod pomnikiem Na Chwałę Armii Krajowej na Cmentarzu Centralnym, a potem pod tablicą „Żołnierzom Armii Krajowej”, która znajduje się na gmachu magistratu.

Jak w rozmowie dla Muzeum Historii Polski powiedział prof. Waldemar Grabowski, tajne struktury polskiego państwa działające pod niemiecką i sowiecką okupacją były fenomenem na skalę światową. 

©℗

(as) 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

10 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję