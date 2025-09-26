Uczciliśmy Polskie Państwo Podziemne

W piątek w Szczecinie zorganizowano obchody 86. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Dyrektor szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Krzysztof Męciński, wraz z delegacją najpierw złożył kwiaty pod pomnikiem Na Chwałę Armii Krajowej na Cmentarzu Centralnym, a potem pod tablicą „Żołnierzom Armii Krajowej”, która znajduje się na gmachu magistratu.

Jak w rozmowie dla Muzeum Historii Polski powiedział prof. Waldemar Grabowski, tajne struktury polskiego państwa działające pod niemiecką i sowiecką okupacją były fenomenem na skalę światową.

