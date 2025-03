Jak poprawić relacje i zrozumieć emocje. Dawka wiedzy dla rodziców i psychoedukacja dla dzieci

Spotkania organizacyjne odbędą się w budynku MOPR przy ul. Starzyńskiego w Szczecinie. Fot. Anna Gniazdowska

Jak poprawić wzajemne relacje, zrozumieć swoje potrzeby i emocje – wartościowe spotkania dla rodziców i dzieci przygotował Dział Wsparcia Rodziny szczecińskiego MOPR. Ruszają zapisy na warsztaty.

W ramach inicjatywy uruchomione zostaną zapisy na trzy różne warsztaty: dwa z nich będą psychoedukacyjnymi zajęciami dla rodziców, trzecie natomiast, będą skierowane dla najmłodszych.

„Wychowanie z sercem i zrozumieniem – jak budować silne więzi i wspierać rozwój dziecka” to pierwsza edycja warsztatów wzmacniających kompetencje wychowawcze rodziców (według metody Adele. Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”). Spotkanie organizacyjne, podczas którego organizowane są zapisy na cały cykl, odbędzie się w środę, 26 marca o godz. 16 w sali konferencyjna 318, ul. Starzyńskiego 3-4.

Do udziału w tych warsztatach organizatorzy zapraszają rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-15 lat).

– Podczas spotkań chcemy skupić się na wsparciu rodziców w dążeniu do efektywnego wspierania rozwoju dziecka w aspekcie emocjonalnym, społecznym, poznawczym i fizycznym – tłumaczą. – Warsztaty mają także wzmocnić relacje rodzicielskie. Spotkania będą prowadzone w formie interaktywnej, wykładów, dyskusji połączonej z ćwiczeniami praktycznymi oraz pracą w grupach. Poprowadzi je Roksana Kotłowska pedagog opiekuńczo-resocjalizacyjny, realizator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

MOPR organizuje też pierwszą edycję warsztatów dla dzieci „Mam super moc, nie dokuczam – poznaje swoje emocje”. Spotkanie organizacyjne, podczas którego organizowane są zapisy na cały cykl, odbędzie się także w środę, 26 marca, o godz. 16 (sala konferencyjna 318, ul. Starzyńskiego 3-4).

– Do udziału zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (5-13 lat) z rodzin uczestniczących równolegle w odbywających się warsztatach „Wychowanie z sercem i zrozumieniem – jak budować silne więzi i wspierać rozwój dziecka” – przekazuje MOPR. – Celem warsztatów jest przybliżenie problemu dokuczania, poznanie najczęściej występujących form dokuczania oraz sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Podczas spotkań dzieci będą mogły nauczyć się jak kształtować odpowiednie postawy, rozpoznawać i nazywać swoje emocje oraz jak komunikować przeżywane emocje z dbaniem o swoje granice. Warsztaty poprowadzi Emilia Kaczor – pedagog socjalny.

Kolejna propozycja wsparcia to VI Edycja Warsztatów Psychoedukacyjnych dla Rodziców „Moje Dziecko mnie nie słucha”. Spotkanie organizacyjne, podczas którego organizowane są zapisy na cały cykl, odbędzie się jutro, 27 marca o godz. 16 i sala konferencyjnej 318, ul. Starzyńskiego 3-4.

Główną ideą tych warsztatów jest kształtowanie więzi rodzinnych opartych na miłości, zrozumieniu i wzajemnym szacunku, autorefleksji uczestników nad postrzeganiem relacji z dzieckiem, partnerem. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o podręcznik „Szkoła dla rodziców i wychowawców” Joanny Sakowskiej oraz książkę „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” autorstwa Adele Faber i Eleine Mazlish.

– Podczas spotkań będziemy starali się poznać własne cele wychowania, wesprzeć rodziców w poznaniu i rozumieniu uczuć zarówno swoich, jak i dzieci – zapowiadają organizatorzy. – Warsztaty będą także okazją do nauczenia się tego, jak rozmawiać o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań czy rozwiązania konfliktów. Rodzice dowiedzą się jak wspierać dzieci w dążeniu do samodzielności i wzmocnić ich poczucie własnej wartości. Rodzice, którzy będą chcieli wziąć udział w warsztatach, mogą być spokojni o opiekę nad dziećmi. W trakcie zajęć organizujemy dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat zajęcia ogólnorozwojowe przygotowywane przez wykwalifikowanych pedagogów.

Te warsztaty poprowadzi Alicja Szmeterowicz, pedagog społeczny, socjolog-doradca psychospołeczny, socjoterapeutka KCP, mediator społeczny, realizator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

(K)