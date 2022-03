Jak będzie wyglądał Pomnik Floriana Krygiera w Szczecinie?

Pomnik upamiętniający Floriana Krygiera, o którego powstaniu zdecydowali szczecinianie w ramach SBO 2021, niebawem przybierze konkretną formę. Wystartował konkurs realizacyjny.

Przedmiotem ogłoszonego postępowania jest wykonanie i zaprezentowanie projektu pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera. Zgodnie z wolą 11 507 mieszkańców, którzy oddali swoje głosy w ósmej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, instalacja zostanie ustawiona na terenie Stadionu Miejskiego.

– O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się uczestnicy, którzy posiadają wymagane zdolności techniczne lub zawodowe, tj. dysponują co najmniej jedną osobą mającą doświadczenie, polegające na wykonaniu w przeciągu 5 lat przed ogłoszeniem konkursu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) na podstawie własnego projektu co najmniej jednej zakończonej realizacji pomnika, rzeźby, instalacji artystycznej lub podobnej formy w przestrzeni publicznej – przekazuje Centrum Informacji Miasta UM Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 11 kwietnia br.

Wyboru zwycięskiego projektu dokona sąd konkursowy, mający w swoim składzie przedstawicieli Akademii Sztuki, Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Szczecinie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Urzędu Miasta Szczecin oraz Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Szczeciński.

Zgodnie z harmonogramem, zwycięzcę konkursu powinniśmy poznać pod koniec września br. Szczegółowe informacje dot. postępowania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

(KSz)