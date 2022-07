Jadalne kwiaty podano do stołu. Mamy zaproszenia na festiwal!

VII Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych w Ogrodach Hortulus Spectabilis w Dobrzycy (powiat koszaliński) tuż-tuż! Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 16-17 lipca. Trzeba tam być! W tym roku wydarzenie odbędzie się pod hasłem: W Ogrodowej Rezydencji Jadalne Kwiaty podano do stołu.

Rezydencja Ogrodowa to wyjątkowy oryginalny projekt, który powstaje z okazji Festiwalu Kwiatów Jadalnych. Zajmuje ona powierzchnię 500 mkw. Ta wyjątkowa rezydencja w ogrodzie składa się z dwóch ogrodowych przestrzeni: część sypialna z olbrzymim łożem, w którym to zamiast pościeli rośnie kobierzec jadalnych kwiatów. Secesyjne łóżko wykonane jest z betonu, obok niego stojąca betonowa lampa i olbrzymie książki wykonane z tegoż samego materiału. Druga przestrzeń ogrodowa przypomina wielki salon z długim 6-metrowym betonowym stołem posadowionym na 3 kolumnowych nogach. Stół został nakryty niczym do uczty, na której to prym wiodą kwiaty jadalne. W salonie ustawiono również konsolę i kwiatowe dekoracje w różnych naczyniach. Całość uzupełnia oryginalna posadzka. Ogrodowa Rezydencja „utopiona” została w ogrodzie. Ściany stanowią bukszpanowe formy żywopłotu. Drzewa i rośliny w naturalny sposób wpraszają się w jej przestrzeń.

Prelekcje, pokazy, warsztaty

W czasie festiwalu fachową wiedzą podzielą się z nami specjaliści z firmy nasienniczej W. Legutko. Opowiedzą o tym, jak od podstaw we własnym ogrodzie wyhodować kwiaty jadalne oraz jak je pielęgnować.

Plenerowe prelekcje w ogrodach kwiatów jadalnych poprowadzi prof. UPP dr hab. Agnieszka Krzymińska – kierownik Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. O to, aby w daniach pojawiły się tylko kwiaty jadalne, zadba dr biochemii Małgorzata Kalemba-Drożdż. Autorka książek poprowadzi prelekcje o kwiatach jadalnych, ich właściwościach i zastosowaniu.

Sercem festiwalu jest kwiatowa kuchnia. Jej szef Mariusz Siwak przygotuje dania z wykorzystaniem kwiatów jadalnych. W menu pojawią się wykwintne dania z kwiatów wyhodowanych w naszych ogrodach uprawiane w sposób ekologiczny. Nie zabraknie: liliowców, róż, storczyków, magnolii, piwonii, begonii, nasturcji, szlachetnych aksamitków. Kwiaty staną się nie tylko składnikami dań, ale i również kosmetyków. W świat jadalnych kosmetyków wprowadzi nas Katarzyna Majewska.

Podczas festiwalu odbędą się pokazy oraz warsztaty carvingu – sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach. Festiwal będzie też okazją do uzupełnienia domowych spiżarni. Swoje specjały zaprezentuje ponad 30 wystawców nie tylko z regionu. Producenci produktów ekologicznych i regionalnych pochwalą się swoimi najlepszymi sokami, marynatami, konfiturami, octami czy miodami. W gronie wystawców nie zabraknie również producentów naturalnych kosmetyków czy kwiatów i ziół.

Mamy zaproszenia!

Mamy cztery podwójne zaproszenia na festiwal. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.kwiaty. Na SMS-y czekamy tylko 15 lipca. Zaproszenie otrzymają cztery pierwsze osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12.00. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

