IPN zdobył tysiące materiałów peerelowskich służb

Pozyskane dokumenty szczeciński IPN zaprezentował dziennikarzom podczas konferencji prasowej w swojej siedzibie przy ul. Klemensa Janickiego. Fot. IPN Szczecin

Teczki tajnych współpracowników peerelowskich służb, wcześniej nieuwzględnionych w żadnej ewidencji, znalazły się wśród materiałów komunistycznych organów bezpieczeństwa, do których dotarł Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie. Nigdy wcześniej IPN nie zabezpieczył tak obszernej dokumentacji tego rodzaju.

- Po 1989 roku dokumenty organów bezpieczeństwie były często prywatyzowane przez funkcjonariuszy, były nielegalnie wynoszone, i nie trafiły do naszego zasobu - przypomniał dyrektor szczecińskiego IPN-u Krzysztof Męciński podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami. - Dzięki pracy prokuratorów Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu udało nam się odzyskać naprawdę potężny zbiór dokumentacji, w przeważającej większości zwiadu Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza. To największy zespół archiwaliów po 1989 odzyskany przez IPN.

Historyk podkreślił:

- Szczeciński IPN nigdy nie ustanie w procesie odzyskiwania dokumentów, które powinny być w naszym zasobie i które są materialnym świadectwem działalności funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa na szkodę polskich patriotów.

Sporą część kwitów zaprezentowanych dziennikarzom trzymał były funkcjonariusz WOP mieszkający w Koszalinie. Policjanci, prokuratorzy i pracownicy archiwum IPN-u zapukali do jego drzwi w listopadzie ub. roku. Przeszukano jego dom. Okazało się, że były WOP-ista - w PRL-u doszedł do rangi majora - trzymał kilka tysięcy druków w swojej piwnicy. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia. IPN nie podaje informacji, czy i jak mężczyzna tłumaczył się z zasobów, które zgromadził.

- W toku dalszego śledztwa, które jest kontynuowane, 24 lutego dokonaliśmy skoordynowanych przeszukiwań w dziewięciu miejscach, na terenie województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego, i ujawniliśmy kolejne dokumenty stanowiące zasób archiwalny IPN - informował prokurator Marek Rabiega, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie. - Mamy zabezpieczone 172 jednostki zwarte, piętnaście teczek zwartych i personalnych tajnych współpracowników, i 8 tys. 382 dokumenty luźne. Są to dokumenty wytworzone lub zgromadzone przez Akademię Spraw Wewnętrznych, zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Milicję Obywatelską, Służbę Bezpieczeństwa, Informację Wojskową, a także sądy i kolegia. Są to dokumenty pochodzące z lat 1945-1989.

Alan Sasinowski

