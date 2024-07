Incydent po zlocie pojazdów wojskowych

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia do jakiego doszło po zlocie pojazdów wojskowych w podkołobrzeskim Podczelu. W nocy na drodze przewrócił się pojazd, którym jechały dwie osoby.

Kobieta z urazem głowy trafiła do szpitala, natomiast drugiej osobie - mężczyźnie nic się nie stało. Był jednak nietrzeźwy. Policja zatrzymała go do wyjaśnienia. Okazało się, że samochód nie był dopuszczony do ruchu na drodze publicznej.

