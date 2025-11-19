Inauguracja Rady Seniorów Województwa Zachodniopomorskiego. Uroczysta sesja i ślubowanie [GALERIA]

Podczas posiedzenia radni I kadencji oficjalnie odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie, rozpoczynając swoją działalność na rzecz środowiska senioralnego regionu. Fot. Piotr Sikora

W środę 19 listopada w sali sesyjnej Sejmiku Województwa przy ul. Mickiewicza w Szczecinie odbyła się pierwsza uroczysta sesja Rady Seniorów Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas posiedzenia radni I kadencji odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie, rozpoczynając swoją działalność na rzecz środowiska senioralnego regionu.

W skład Rady Seniorów Województwa Zachodniopomorskiego I kadencji weszło 30 radnych, wybranych spośród przedstawicieli społeczności senioralnej oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych.

Reprezentują oni wszystkie części regionu: Miasto Szczecin i powiat policki (8 radnych): Halina Ey-Chmielewska, Ewa Frąckiewicz, Piotr Juny, Marek Molewicz, Andrzej Ptak, Wiesław Rzeczycki, Elżbieta Sieniawska-Mazur, Jan Wróblewski, Świnoujście oraz powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski (5 radnych): Marzena Budek, Kazimiera Fecak, Janina Kołodzińska, Maria Najdowska, Agnieszka Rachtan. Powiaty: choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki (5 radnych): Zbigniew Chlebowski, Ewa Giza, Stanisława Januszke, Rozalia Ryżyk, Bożena Terefenko. Koszalin oraz powiaty: białogardzki, koszaliński, sławieński, szczecinecki (6 radnych): Eugeniusz Aziewicz, Iwona Burdzińska, Henryk Lipnicki, Irena Sochańska, Milena Szczepańska-Zakrzewska, Stanisław Wójciak. Powiaty: gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki (6 radnych): Waldemar Baran, Eugeniusz Drozdowski, Czesław Jaskólski, Urszula Kwietniewska-Łacny, Wanda Parada-Korbal, Janusz Przepiórka.

Przewodniczącym pierwszej kadencji Rady Seniorów Województwa Zachodniopomorskiego został Stanisław Wójciak.

Rada Seniorów będzie pełnić funkcję doradczą i opiniodawczą, reprezentując głos osób starszych oraz wspierając działania na rzecz ich aktywności, integracji i jakości życia w regionie. Kadencja członków trwa 5 lat, licząc od dnia powołania, nie dłużej jednak niż kadencja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Mandat radnego ma charakter społeczny, politycznie neutralny i sprawowany jest nieodpłatnie.

Rada Seniorów może współpracować z innymi radami seniorów, sejmikami województw, radami powiatów i gmin oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, a także instytucjami publicznymi w celu realizacji swoich zadań. Gremium gwarantuje partycypację osób starszych w życiu społecznym w działaniach, które mają zaspokoić ich potrzeby oraz rozwiązywać istotne problemy indywidualne i grupowe.

Działalność Rady Seniorów jest finansowana ze środków pochodzących z budżetu województwa zachodniopomorskiego. (K)

