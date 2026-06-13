IMiGW ostrzega przed burzami oraz silnym deszczem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami. Prognozowane są opady do 30 mm i porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie może spaść grad. Na wybrzeżu Instytut ostrzega również przed silnym deszczem. Burzom mogą towarzyszyć gwałtowne wzrosty poziomu wody.

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Ostrzeżenia zaczęły obowiązywać w sobotę o godz. 12 i pozostaną w mocy do godz. 23 tego samego dnia. Burzom będą towarzyszyły opady od 20 mm do 30 mm i wiatr od 60 km/h do 75 km/h. Lokalnie może spaść grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska szacuje się na 75 proc.

W związku z prognozowanymi burzami IMGW wydał również ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody i podtopieniami, które mogą wystąpić na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych. Alerty obejmują zlewnie na wschodzie woj. zachodniopomorskiego. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują w sobotę od godz. 12 do północy.

Dla północnej części woj. zachodniopomorskiego Instytut ogłosił ponadto ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przed silnym deszczem z burzami, które zacznie obowiązywać nocą z soboty na niedzielę o północy i wygaśnie o godz. 20 w niedzielę. Na obszarze objętym ostrzeżeniem prognozowana jest miejscami wysokość opadu od 30 do 45 mm oraz burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali. Przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne, krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie. (PAP)

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